القبض على شاب هدد أسرته بالسيف والساطور

صحيفة الخليج الالكترونية تمكنت الجهات الأمنية بمحافظة الطائف، من القبض على شاب احتجز أسرته في المنزل مهددًا إياهم بالسيف والساطور اللذين كان يحملهما محاولاً الاعتداء عليهم.

وأشارت معلومات بأن المطلوب كان في حالة غير طبيعية، وتم ضبطه والسيطرة عليه، وإنهاء الاحتجاز الذي كان مقيدًا أسرته، بعد أن كان قد حطم زجاج الدورية، ثم جرى تسليمه لمركز الشرطة، حيث يجري استيقافه لحين اتخاذ الإجراءات النظامية بحقه. انشر الخبر :

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