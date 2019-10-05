التوت والخوخ يمنعان الإصابة بالإمساك

السبت 5 أكتوبر 2019

فواكهه

كتب متابعات_الخليج 365

من أبرز المشكلات التي يتعرض لها الجهاز الهضمي هي الإصابة بالإمساك، الذي يتسبب في الكثير من الألم للمصاب به، وأسباب الإمساك متعددة، ومنها عسر الهضم والنظام الغذائي الخاطئ، وتصاحبه الإصابة بالغازات والانتفاخ، وفيما يلي نتعرف على أفضل الفواكه الطبيعية والمشروبات التي تمنع الإمساك وتساعد على تليين المعدة.



فواكه تمنع الإمساك:

1. التوت

يُعَد التوت بأنواعه المختلفة من الفواكه التي تساعد على علاج حالات الإمساك؛ حيث إنه يحتوي على نسبة عالية من الألياف التي تساعد على تليين البطن بشكل طبيعي، بالإضافة إلى مضادات الأكسدة القوية.

2. الخوخ

الخوخ يحتوي على الكثير من الألياف الطبيعية منها مادة البكتين، التي تُعَد من المواد الملينة التي تفيد في علاج حالات الإمساك.

3. التفاح والكمثرى

يحتوي التفاح والكمثرى على المركبات مثل السوربيتول والفركتوز، والتي تساعد على تحسين عملية الهضم فضلا عن الألياف التي تساعد على التخلص من الإمساك، كما أن هذه الفواكه تحتوي على نسبة عالية من الماء الذي يساعد على الهضم الجيد ويمنع حدوث الإمساك.

4. الفواكه المجففة

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تساعد الفواكه المجففة على التخلص من الفضلات وعلاج الإمساك وتليين المعدة؛ حيث إنها تحتوي على مادة السوربيتول التي لها دور جيد في تحسين حركة الجهاز الهضمي.

مشروبات لعلاج الإمساك:

1. عصير الخوخ

عصير الخوخ من العصائر الطبيعية التي تحتوي على نسبة عالية من السوربيتول الذي يساعد على تليين المعدة.

2. مشروب الهندباء:

تُعَد الهندباء من الأعشاب المميزة التي تساعد على التقليل من أعراض الإمساك؛ لأنها تحتوي على الملينات الطبيعية، ويساعد شرب كوب من الهندباء المنقوع في الماء الساخن على التخلص من الإمساك.

3. الماء

من المهم تناول الكثير من الماء بما لا يقل عن 8 أكواب يوميا؛ حيث يساعد الماء على تليين الأمعاء ويقلل من الإصابة بحالات الإمساك.

4. القهوة

الكافيين الموجود في القهوة يُعَد منشطا طبيعيا للجهاز الهضمي، بالإضافة إلى أن القهوة مدرة جيدة للبول.

5. مشروب الزنجبيل والهيل

يساعد مشروب الزنجبيل والهيل على تنظيم عمل الجهاز الهضمي بالشكل السليم؛ ما يقلل من أعراض الإمساك ويتم خلط حبة من الهيل المطحون مع نصف ملعقة صغيرة من الزنجبيل وملعقة صغيرة من الشاي الأسود، وتغلى المكونات في نصف كوب من الماء وتحلى بالعسل ويتم تناولها مرة يوميا للتخلص من الإمساك.