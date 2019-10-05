كل ما تريد معرفته عن Threads

السبت 5 أكتوبر 2019

تطبيق

كتب متابعات_الخليج 365

يطرح أنستقرام Instagram اليوم تطبيق المراسلات الجديد Threads على أنظمة أندرويد Android وiOS، وهو مصمم للاستخدام مع الأصدقاء المقربين فقط.



وحسب موقع "ذا فيرج" الأمريكي، سيكون تطبيق Threads مرافقا لأنستقرام Instagram، وسيسمح لك بمشاركة سريعة للنصوص والصور ومقاطع الفيديو مع قائمة أصدقائك المقربين، ويتطلب التطبيق الجديد أيضا مشاركة مستمرة وسلبية لموقعك وحالتك وبيانات خاصة أخرى، ما يثير مخاوف متعلقة بالخصوصية ويدفع بعض الأشخاص إلى إعادة تنقيح قائمة أصدقائهم المقربين.

ويتكون تطبيق Threads من 3 عناصر أساسية، الأول هو الكاميرا وهي الشاشة الافتراضية التي تظهر عند فتح التطبيق، ويمكن من خلالها التقاط الصور والفيديوهات بدون أي "فلتر أو منقي"، كما تقدم الكاميرا اختصارات قابلة للتخصيص لأصدقائك المقربين، بمعنى أنك إذا استخدمت التطبيق في البداية لمراسلة شخصين أو ثلاثة أشخاص يمكنك وضع صور ملفاتهم الشخصية مباشرة أسفل شاشة الكاميرا، كل ما عليك القيام به هو التقاط صورتك، والنقر على صورهم، والتمرير للإرسال، ما يجعل التقاط وإرسال الصور سريعا بصورة ملحوظة.

Advertisements

أما العنصر الثاني في تطبيق Threads فهو صندوق الوارد، وتظهر فيه رسائلك المباشرة عبر أنستقرامInstagram، لكنها تقتصر على الأصدقاء المقربين فقط. ويعني ذلك أن صندوق الوارد في Threads سيكون أقصر صندوق وارد تستخدمه على الإطلاق.

وأخيرا.. يوجد في التطبيق شاشة الحالة status screen، والتي ربما تكون الجانب الأكثر إثارة للجدل فيThreads. لكتابة حالة خاصة عن نشاطك الذي تقوم به في الوقت الحالي، عليك اختيار إيموجي أو رمز تعبيري وكتابة عدد قليل من الكلمات، أو الاختيار من بين عدد كبير من الحالات التي وضعها أنستقرام Instagramمسبقا، ثم يسألك أنستقرام عن وقت استمرار هذه الحالة، وعليك الاختيار ما بين من ساعة إلى 4 ساعات، كما أنه سيكون للمستخدم حرية اختيار الحالة التلقائية auto status من خلال تتبع إحداثيات تحديد المواقع GPS.

وسيبقي ذلك أنستقرام Instagram على إطلاع بموعد وجودك في المنزل أو العمل على سبيل المثال، ومن ثم يقوم بتحديث الحالة تلقائيا. لكن يقول أنستقرام Instagram إنه لن يخزن موقعك الفعلي لكنه سيستخدم معلومات لخلق "سياق" مناسب للحالة، وبأي حال.. سيطلع على حالاتك الخاصة أصدقاؤك المقربون فقط.

وقال روبي شتاين، الذي يقود عملية تطوير المنتجات لتطبيق أنستقرام Instagram، إن متوسط قائمة الأصدقاء المقربين يتراوح ما بين درزينة ودرزينتين من الأشخاص، كما يتضمن محادثات جماعية تتضمن أصدقاءك المقربين.

ويمثل تطبيق Threads أحدث جهود أنستقرام Instagram لإنشاء منتج مراسلة مرافق للاستفادة من نجاح الرسائل المباشرة المتوافرة لديه بالفعل، بالإضافة إلى الحد من زخم سناب شات Snapchat الذي لا يزال الأكثر شعبية بين صغار السن جزئيا، بسبب خدمة الرسائل السريعة المعتمدة على الكاميرا.