لحظة خروج جثمان الرئيس السادات من المستشفى ودفنه... فيديو نادر

ويظهر الفيديو لحظة خروج جثمان الرئيس السادات الذي اغتيل على يد الجماعات المتطرفة، من مستشفى المعادي في مراسم جنازة عسكرية مهيبة، وسط بكاء الأطباء والممرضين الذين تابعوا مشهد نقل الجثمان من نوافذ وشرفات المستشفى.

يأتي تداول هذا الفيديو بالتزامن مع ذكرى انتصار الجيش المصري في حرب السادس من أكتوبر 1973 على الجيش الإسرائيلي، وذكرى رحيل الرئيس السادات الذي اتخذ قرار عبور قناة السويس، وتكريما للدورالذي قام به السادات خلال الحرب.