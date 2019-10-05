شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء العراقي يترأس اجتماعا للقادة الأمنيين لبحث تطورات التظاهرات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ترأس رئيس الوزراء العراقى القائد العام للقوات المسلحة عادل عبدالمهدى، اليوم، السبت، اجتماعاً للقادة الأمنيين فى مقر قيادة الشرطة الاتحادية بحضور وزيرى الدفاع والداخلية نجاح الشمرى وياسين الياسرى.

وذكرت قناة السومرية نيوز العراقية، أن الاجتماع بحث التطورات الأخيرة الخاصة بالتظاهرات التي تشهدها العاصمة بغداد وعدد من المحافظات .

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وكان رئيس الوزراء العراقي قد أعلن حظر التجوال في بغداد، لكنه أمر برفعه بدءا من الساعة الخامسة فجر اليوم السبت، وذلك لضرورات ومتطلبات المواطنين في حياتهم اليومية .

ويشهد العراق احتجاجات عنيفة منذ الثلاثاء الماضي بدأت من بغداد للمطالبة بتحسين الخدمات العامة وتوفير فرص العمل ومحاربة الفساد، وذلك قبل أن تمتد إلى محافظات في الجنوب ذات غالبية شيعية.

ويحتج العراقيون منذ سنوات طويلة على سوء الخدمات العامة الأساسية من قبيل الكهرباء والصحة والماء فضلا عن البطالة والفساد.