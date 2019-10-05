شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة العراقية تعلن رفع حظر التجول اعتباراً من اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن رئيس الوزراء العراقى عادل عبد المهدى، عن رفع حظر التجوال فى العاصمة بغداد اعتباراً من صباح اليوم .

ووفقا لما نشرته وكالة الأنباء السعودية، ذكرت وكالة الأنباء العراقية، أن رئيس الوزراء وجه برفع حظر التجوال بدءا من الساعة الخامسة فجر اليوم فى العاصمة بغداد.

وكان عبد المهدى، أعلن فرض حظر التجوال التام للمركبات والأفراد في بغداد من الساعة الخامسة من صباح، الخميس، وحتى إشعار آخر، على خلفية الاحتجاجات التي تشهدها البلاد.

من جهته قال رئيس البرلمان العراقى محمد الحلبوسى، فى تصريح للصحفيين، إن بلاده تحتاج إلى ثورة لمحاربة الفساد وتدعم مطالب المتظاهرين وسلميتها.