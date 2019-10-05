شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج .. معتدل والسعودية 38 درجة مئوية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

يشهد طقس الخليج اليوم درجات حاراة معتدلة مع فرصة لسقوط امطار

السعودية 38 درجة مئوية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم ان يستمر هطول الأمطار الرعدية من متوسطة الى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق جازان، عسير. الباحة، مكة المكرمة والمدينة المنورة ويمتد تأثيرها على الأجزاء الساحلية منها, كما تتأثر الرؤية الأفقية بالعوالق الترابية على أجزاء من شرق وسط المملكة, في حين يتوقع تكون الضباب خلال ساعات الليل والصباح الباكر على شرق وجنوب غرب وغرب المملكة.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية الى غربية على الجزء الشمالي وجنوبية شرقية الى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي والاوسط بسرعة 15-38 كم/ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين, وحالة البحر متوسط الموج ، بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية بسرعة 15-38 كم/ساعة،وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

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الإمارات 37 درجة مئوية

تشهد الدولة يوم السبت طقسا غائما جزئيا وتتكاثر السحب على بعض المناطق خاصة على السواحل والبحر والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة من 18 إلى 28 تصل إلى38 كم/س ويكون البحر متوسط الموج في الخليج العربي وخفيفا إلى متوسط في بحر عمان.

الكويت درجة الحرارة 42 درجة مئوية

نهارًا حار والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 - 42 كم/ساعة مع فرصة للغبار على المناطق المكشوفة .

ليلًا معتدل والرياح شمالية غربية إلى متقلبة الإتجاه خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 28 كم/ساعة .