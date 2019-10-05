أستراليا تعلن إطلاق سراح اثنين من مواطنيها كانا محتجزين في إيران

وقالت باين للصحفيين إن الحكومة الإيرانية أطلقت سراح الزوجين من الحجز وأسقطت التهم الموجهة إليهما، مضيفة: "إنهم مع أحبائهم، وهو مصدر ارتياح وفرحة كبيرة للجميع"، بحسب صحيفة "سيدني مورنينغ هيرالد" الأسترالية.

وتابعت: "لقد عملت الحكومة بجد من خلال القنوات الدبلوماسية لتأمين الإفراج عنهم وكذلك لضمان معاملتهم بشكل مناسب أثناء احتجازهم".

وقالت باين إن الحكومة تواصل العمل لعودة محتجز أسترالي ثالث، وهو محاضر بجامعة ملبورن، المحتجز منذ عام.

وكانت إيران أعلنت في 17 سبتمبر/ أيلول الماضي اعتقال 3 أشخاص من ذوي الجنسية الأسترالية بتهم مختلفة بينها التجسس.

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ونقل التلفزيون الرسمي عن المتحدث باسم السلطة القضائية، غلام حسين إسماعيلي، أن "ما أشيع عن اعتقال ثلاثة أشخاص من الجنسية الأسترالية في إيران صحيح".

وتابع إسماعيلي أن "هؤلاء الأشخاص تم اعتقالهم وفتح قضايا ضدهم بتهم مختلفة".

وأوضح أن "واحدة من الملفات القضائية المفتوحة ضدهم اتهام بتصوير مناطق عسكرية ممنوع التصوير فيها، وفي ملف آخر لأحدهم هناك عمليات تجسس ضد الدولة الإيرانية، وسوف يبت القضاء في هذه القضايا ويتم الإعلان فيما بعد عما إذا كانوا مدانين أم لا".