شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية التونسى يلتقى الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة فى ليبيا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
التقى وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي امس ، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة الذي يزور تونس حاليًا، حسبما نشرت وكالة واس للانباء .
وتناول اللقاء بين الجانبين آخر تطورات الأوضاع في ليبيا، والمساعي التي يبذلها المبعوث الأممي لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين، واستئناف العملية السياسية برعاية الأمم المتحدة.
وشدد الجهيناوي، في هذا الإطار على الدور الرئيسي لدول الجوار الليبي، في الإسهام الفاعل في كل المبادرات الرامية إلى مساعدة الليبيين على تجاوز خلافاتهم، والعودة مجددًا إلى طاولة المفاوضات، حتى يتفرغ الليبيون إلى جهود التنمية وبناء مؤسساتهم الدستورية.
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