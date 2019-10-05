شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة أبوظبى تنظم دورة حول تحديد هوية ضحايا الكوارث لدول التعاون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

نظمت إدارة الأزمات والكوارث بقطاع العمليات المركزية في شرطة أبوظبي، دورة منظومة تحديد هوية ضحايا الكوارث لدول مجلس التعاون الخليجي، بالتنسيق مع الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول)، لمدة 5 أيام في نادي ضباط القوات المسلحة في أبوظبي، بمشاركة عدد من الضباط الموفدين من المملكة العربية السعودية ومملكة البحرين وسلطنة عمان.

وأوضح العقيد أحمد ناصر الكندي، مدير إدارة الأزمات والكوارث، أن الدورة ركزت على التعريف بالإجراءات الدولية المعتمدة لدى الشرطة الجنائية الدولية (الإنتربول)، والاطلاع على أفضل المعايير والممارسات الدولية المطبقة للتعرف على الأشخاص مجهولي الهوية.