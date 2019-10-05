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ولى العهد السعودى يقلد رئيس صندوق الاستثمار الروسى وشاح الملك عبدالعزيز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنفيذا لأمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ، قلد الأمير بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اليوم الرئيس التنفيذي لصندوق الاستثمار الروسي المباشر كيريل ديمترييف وشاح الملك عبدالعزيز من الطبقة الثانية، وذلك تقديرا لجهوده في تقوية أوجه التعاون بين المملكة العربية وروسيا الاتحادية.

 

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كما جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين خاصة في المجالات الاستثمارية ومجالات التعاون الأخرى.

 

حضر مراسم التقليد واللقاء الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة ، والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني ، و وزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان .

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