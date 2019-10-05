عذب الكلام

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: فوّاز الشعّار

لُغتنا العربيةُ، يُسرٌ لا عُسْرَ فيها، تتميّز بجمالياتٍ لا حدودَ لها ومفرداتٍ عَذْبةٍ تُخاطب العقلَ والوجدانَ، لتُمتعَ القارئَ والمستمعَ، تُحرّك الخيالَ لتحلّقَ بهِ في سَماءِ الفكر المفتوحةِ على فضاءاتٍ مُرصّعةٍ بِدُرَرِ المَعْرفَةِ. وإيماناً من ”الخليج 365” بدورِ اللغةِ العربيةِ الرئيسِ، في بناءِ ذائقةٍ ثقافيةٍ رفيعةٍ، نَنْشرُ زاويةً أسبوعيةً تضيءُ على بعضِ أسرارِ لغةِ الضّادِ السّاحِرةِ.



في رحاب أم اللغات



الإطنابُ في البلاغةِ، زيادَةُ اللفْظِ عَلَى المَعنَى لفائدةٍ، وهو على أشكال عدة، منها الإطناب بالاحتراس (الحذر)، كقول أبي الطيب:

إنّي أُصَاحِبُ حِلمي وَهْوَ بي كَرَمٌ

وَلا أُصاحِبُ حِلمي وَهوَ بي جُبُنُ

والاحتراسُ في موضعين: في الشطر الأوَّل «وَهْوَ بي كَرَمٌ»، وثانيهما في الشطر الثاني «وَهوَ بي جُبُنُ».

والإطناب بالاعتراض، كقول كثيّر يهجو:

لَوَ أنّ الباخلينَ، وأنتِ منهمْ،

رَأوكِ تعلَّموا منكِ المِطالاَ

فقد جاءت جملة «وأنتَ منهم» معترضةً بينَ اسم إنّ وخبرِها، للإسراعِ إلى ذمّ المخاطَب.



دُرر النّظم والنّثر



من كتاب «النّبيّ» لجُبران خليل جُبران

بين الفَرَح والتّرَح

«إذا أحاطتْ بكمْ جيوشُ الكآبةِ، فارْجِعوا ببصائرِكم ثانيةً إلى أعماقِ قلوبِكمْ، وتأملوا جيِّداً، تَرَوْا هنالك أنّكمْ تبكونَ لِما كُنتمْ تعتقدونَ أنّهُ غايةُ مَسرَّاتِكُمْ على الأرضِ، ويُخَيَّلُ إليَّ أنّ فريقاً منكمْ يقولُ «إنَّ الفرحَ أعظمُ منَ التَّرَحِ» فيعارضُهُ فريقٌ آخَرُ قائلًا «كلّا، بل التَّرحُ أعظمُ منَ الفَرَح».

أمَّا أنا؛ فالحقَّ أقولُ لكم، إنَّهما توأمٌ لا ينفصلان، يَأتيانِ معاً ويَذهبانِ معاً، فإذا جلسَ أحدُهما مُنفرداً إلى مائدتِكُم، فلا يَغرُبْ عنْ أذهانِكُمْ أنَّ رفيقَهُ يكونُ حينئذٍ مضطجِعاً على أَسِرَّتكُمْ.

أجل، إنَّكم في الحقيقةِ مُعلّقونَ ككفتيّ الميزانِ بين تَرَحِكُمْ وفَرَحِكُمْ، وأنتمْ بينَهما تتحرّكونَ أبداً، ولا تقفُ حركتُكمْ إلا إذا كُنتمْ فارغينَ في أعماقِكُمْ؛ فإذا جاءَ أمينُ خزائنِ الحياةِ يرفَعُكم لكيَ يَزِنَ ذهبَهُ وفِضَّتُهُ، فلا ترتفعُ كفّةُ فَرَحِكُمْ ولا تَرْجِعُ كفَّةُ تَرَحِكُم، بلْ تَثْبُتانِ على حالٍ واحدةٍ. والبئرُ الواحدةُ التي تَستقونَ مِنْها ماءَ ضَحِكِكُمْ، طالما مُلئتْ بِسخينِ دُموعِكُمْ».

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من أسرار العربية



في تَفْصِيلِ أوْصَافِ السَّحَابِ وأسْمَائِهَا: أوَّلُ مَا يَنْشَأُ السَّحابُ: النَّشْءُ. فإذا انْسَحَبَ في الهَوَاءِ: السَّحابُ. إذا تَغَيَّرَتْ له السّماء: الغَمَامُ. فإذا كَانَ غَيْماً يَنْشَأ في عُرْضِ السّماءِ فلا تُبْصِرُهُ، ولكنْ تَسْمَعُ رَعْدَهُ مِنْ بَعِيدٍ: العَقْرُ. فإذا أظلَّ السّماءَ: العَارِضُ. فإذا غَلُظَ ورَكِبَ بَعْضُهُ بَعْضاً: المُكْفَهِرُّ. فإذا ارتَفَعَ ولم يَنْبَسِطْ: النَّشَاصُ. فإذا ارْتَفَعَ وحَمَلَ المَاءَ وكَثُفَ وأطْبَقَ: العَمَاءُ والعَمَايَةُ. فإذا اعْتَرَضَ اعْتِرَاضَ الجَبَلِ قَبْلَ أنْ يُطَبِّقُ السّماءَ: الحَبِيُّ. فإذا تَدَلَّى ودَنَا مِنَ الأرْضِ: الهَيْدَبُ.

في تَرْتِيبِ الأمْطَارِ: أوَّلُ المَطَرِ: رَشٌّ وَطَشُّ، ثُمَّ طَلّ وَرَذَاذ، ثُمَّ نَضْح ونَضْخ (وهو قَطْر بَيْنَ قَطْرَيْنِ)، ثُمَّ هَطْل وَتَهْتَان، ثُمَّ وَابِلٌ وَجَوْد.



هفوة وتصويب



يقولُ بعضُهم: «إنّهُمْ واثقونَ مِنْ فُلانٍ» وهي خطأ، والصّوابُ «واثقون بفلانٍ» لأنّ الفعل «وَثِقَ»، يتعدى بالباء. ووثِقْتُ بفلان أَثِقُ، ثقةً: إذا ائتمنتُه.

وتردُ كثيراً عبارة «وقدْ لَعبَ دوراً مُهماً في شأن كذا..»، بمعنى فعله لأمر ما، وهي خطأ، والصّوابُ «أدّى دوراً». أمّا في التمثيل، فيُقال «مثّلَ دوراً جيداً..». لأنّ اللّعبَ، ضدُّ الجِدّ، ويُقال لكلّ مَنْ عَمِلَ عملاً لا يُجْدي: إِنما أَنتَ لاعِبٌ. واللُّعْبَةُ: التِّمْثالُ، وما يُلْعَبُ به.

قال امرؤ القيس:

تَلَعَّبَ باعِثٌ بذِمَّةِ خالدٍ

وأَوْدى عِصامٌ في الخُطوبِ الأَوائل



من أمثال العرب



«ندم نَدامةَ الكُسَعيّ»

قال الفرزدق:

نَدِمتُ نَدامةَ الكُسَعيّ لمَّا

غَدَتْ منِّي مُطلَّقةً نوارُ

وقصة المثل أن الكسعي، أعرابيّ، انتقى غُصْناً متيناً، واتّخذَ منه قَوْساً، ثمّ دَهَنهُ، وخَطَمَهُ بوترٍ، ثمّ اتّخذَ خَمسةَ أسْهُمٍ، وخَرجَ إلى مَكْمَنٍ كانَ مورداً للظباءِ، فتوارى خلفَ شجرة، وكان الوقت ليلاً، ولمّا وردتِ الظباءُ، رماها بِسهمٍ، فسمعَ صوت ضَرْبهِ لصخرةٍ، وقَدَحَ منها ناراً، فتوهّمَ أنه أخطأ، ثمّ وردت ظباءٌ أخرى، فرماها، فصنعَ سَهْمُهُ كالأولِ، وظنّ أنه أخطأ، وَوردتْ غيرها، فرماها، حتى رمى الخمسة، وكلّها تصنع الأمرَ نَفْسَه، فغضبَ، وجاء إلى صخْرةٍ، فضربَ القوسَ عليها، وكسرها. ثم بات، ولمّا أصبح، رأى خمسةَ ظباءٍ مُصَرَعةً، ورأى أسْهُمَه مُضرَّجةً بالدّم، فَندِم على ما صنعَ، وعَضَّ على أنامِلِهِ حتّى قَطعَها وقال:

نَدِمْتُ نَدامةً لوْ أنَّ نَفْسي

تطاوعُني إذاً لقتلتُ نَفْسي