«وول ستريت» ترتفع بدعم نمو الوظائف في سبتمبر

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أسهمت بيانات الوظائف الأمريكية التي صدرت أمس في تهدئة مخاوف المستثمرين في أسواق المال العالمية من حدوث تباطؤ حاد في أكبر اقتصاد في العالم، وفي ظل ذلك ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية، وانتعشت المؤشرات الأمريكية لتعوض بعضاً من خسائرها الحادة خلال الجلسات الماضية.

في بورصة نيويورك، ارتفعت مؤشرات «وول ستريت» أمس الجمعة، بعد بيانات أظهرت زيادة طفيفة في نمو الوظائف في سبتمبر/‏أيلول، مع انخفاض معدل البطالة إلى أدنى مستوى في 50 عاماً، فزاد المؤشر داو جونز الصناعي 154 نقطة أو 0.5%، وارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 0.54%، وربح المؤشر ناسداك المجمع 0.61%.

وفي القارة العجوز، صعدت الأسهم الأوروبية أمس الجمعة، في الوقت الذي يأمل فيه المستثمرون في أن يتخذ مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) المزيد من خطوات التيسير النقدي في أعقاب بيانات اقتصادية ضعيفة، بينما زادت أسهم شركات صناعة الرقائق بعد تقرير ذكر أن «أبل» تعزز إنتاجها من طرز هاتفها آيفون الجديد.

وارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.6%، بقيادة قفزة سجلها مؤشر قطاع التكنولوجيا بنسبة 1%، وصعد «داكس» الألماني 0.5%، وزاد «كاك» الفرنسي 0.8%، و«فوتشي» البريطاني 0.8.

وكانت أسهم شركات الرقائق من بين قائمة أفضل القطاعات أداء بعد تقرير قال إن «أبل» سترفع إنتاج هاتفها آيفون 11.

وقفزت أسهم إيه.إم.إس وإنفنيون تكنولوجيز وإس.تي ميكرو وديالوج لأشباه الموصلات بنسبة تتراوح ما بين 2.7% و3.6%.

وفي أسبوع اتسم بالاضطراب للأسواق التي تضررت جراء قراءات ضعيفة لأنشطة المصانع وقطاع الخدمات في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، وكذلك في ضوء الرسوم التي فرضتها الولايات المتحدة على سلع من الاتحاد الأوروبي، يتجه المؤشر ستوكس 600 صوب تسجيل أسوأ أداء أسبوعي في نحو عام.

وفي آسيا، ارتفعت الأسهم اليابانية أمس الجمعة، بعد تراجع حاد في الجلسة السابقة وقبيل بيانات مهمة للوظائف في الولايات المتحدة، لكن القطاع المالي تعرض لضغوط؛ إذ أثارت نتائج ضعيفة لمسح في قطاع الخدمات الأمريكي مخاوف بشأن النمو ودفعت عوائد سندات الخزانة للتراجع.

وصعد المؤشر نيكي القياسي 0.3% إلى 21410.20 نقطة، بعد أن هبط 2% في اليوم السابق.

لكن المؤشر القياسي تكبد أكبر خسارة أسبوعية في شهرين ليهبط 2.1%.

وأضاف المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.3% إلى 1572.90 نقطة، لكنه اختتم الأسبوع منخفضاً 2%.

وفي طوكيو، تعرضت أسهم الشركات المالية لضغوط، مع تسجيل قطاعي البنوك والتأمين لأداء من بين الأسوأ في السوق؛ لينخفض مؤشرا القطاعين 0.9% و0.5% على الترتيب.

ويضغط انخفاض أسعار الفائدة الأمريكية على هوامش الإقراض ودخل الفائدة للبنوك، وقفزت أسهم الشركات المصنعة للمكونات الإلكترونية المرتبطة ب«أبل» بعد أن ذكرت صحيفة نيكي الاقتصادية اليومية نقلاً عن مصادر أن «أبل» أبلغت مورديها بزيادة إنتاجهم من أحدث هواتفها آيفون 11 بنسبة تصل إلى 10%.

وارتفع سهم موراتا للتصنيع 1.9% وزاد سهم ألبس ألبين 1.3% وزاد سهم مينيبيا ميتسوي 2.7%. (وكالات)