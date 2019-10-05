غزة.. شهيد وتحذير من «انفجار حتمي»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استشهد فلسطيني وأصيب 54 بجروح، أمس الجمعة، خلال قمع الاحتلال «الإسرائيلي» المشاركين في الجمعة ال77 لمسيرات العودة وكسر الحصار، شرقي قطاع غزة. وقالت وزارة الصحة الفلسطينية: إن مواطناً يدعى علاء نزار عايش حمدان (28 عاماً) من بيت حانون استشهد برصاص الاحتلال شمال قطاع غزة، خلال مشاركته في مسيرة العودة، في حين أصيب 54، بينهم 18 بالرصاص الحي شرق القطاع.

وتجمع آلاف الفلسطينيين بعد عصر أمس الجمعة في مخيمات العودة الخمسة المقامة على الحدود الشرقية لقطاع غزة، استجابة لدعوة الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة في الجمعة، التي حملت اسم «المصالحة خيار شعبنا».

واقترب المئات من المتظاهرين من السياج الحدودي، وحاول بعضهم رشق قوات الاحتلال بالحجارة، فيما بادرت تلك القوات إلى استهداف المتظاهرين بالرصاص وقنابل الغاز، ما أدى لوقوع الإصابات.

في الأثناء، ضرب ضابط «إسرائيلي»، أمس، جنوده بسبب جبنهم في مواجهة الشبان خلال قمع مسيرة كفر قدوم (قرب قلقيلية) الأسبوعية المناهضة للاستيطان، والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ 16 عاماً. ونشر ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو عندما صفع الضابط جنوده، وقال لهم «أنتم نائمون، اصحوا».

وأصيب 3 متظاهرين خلال قمع جيش الاحتلال لمسيرة كفر قدوم الأسبوعية. وأفادت مصادر محلية أن مواجهات عنيفة اندلعت عقب محاولة أعداد كبيرة من جنود الاحتلال اقتحام البلدة، تصدى لهم الشبان بالحجارة من مسافات قصيرة وأجبروهم على الانسحاب تحت غطاء كثيف من إطلاق الرصاص المعدني المغلف بالمطاط. ونصبت قوات الاحتلال، أمس، بوابة حديدية على مدخل منطقة «لعيون» شمال شرق بلدة كفر ثلث، جنوب مدينة قلقيلية.

وأكد الناشط الشبابي ماجد عودة، أن نصب الاحتلال للبوابة، على مدخل المنطقة، التي يسكنها «تجمع عرب الخولي»، يهدف لمنع المزارعين والمواطنين من الوصول إلى أراضيهم وبيوتهم، وتضييق الخناق عليهم، تمهيداً للاستيلاء على المنطقة وأراضيها خدمة للمشروع الاستيطاني.(وكالات)