انطلاق فعاليات مهرجان المفرق للشعر العربي

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انطلقت مساء أمس الأول فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان المفرق للشعر العربي، في دائرة المكتبة الوطنية في عمّان بالأردن، بحضور هزاع البراري الأمين العام لوزارة الثقافة الاردنية، وعبدالله بن محمد العويس رئيس دائرة الثقافة في الشارقة، ومحمد إبراهيم القصير مدير إدارة الشؤون الثقافية بالدائرة، ومحمد البريكي مدير بيت الشعر في الشارقة، وفيصل السرحان مدير بيت الشعر المفرق.

بدأت فعاليات المهرجان بعرض لفرقة الحسين للموسيقى، ثم القى فيصل السرحان كلمة رحب فيها بالحضور، قال فيها: «نحن سعداء جداً ونحن نطلق في هذا اليوم فعاليات المهرجان، لقد كانت مبادرة بيوت الشعر ولاتزال محطة من محطات الثقافة العربية وعلامة فارقة في تاريخ الشعر الفصيح واللغة العربية بجهد ورؤية ثاقبة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وأصبحت مظلة وارفة لأبناء العروبة وعشاق البيان، آملين أن تكون فعاليات هذه الدورة تليق بالذائقة الشعرية الرفيعة مقدرين جهود وزارة الثقافة دعمها الدائم لبيت الشعر والذي سوف يستمر في تنظيم برامج تستضيف نخبة الشعراء».

وقال هزاع البراري: «تدعم المهرجانات الشعرية اللغة العربية، وتعزز مكانتها، لقد أثبت مشروع بيوت الشعر في أقطار الوطن العربي جدواه ونجاحه»، وأشاد براعي هذه المبادرة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي.

ومن جانبه، عبّر عبدالله العويس رئيس دائرة الثقافة عن سعادته بانطلاق فعاليات المهرجان قائلاً: «يسعدني أن أعبِّر عن السعادة والاعتزاز بمناسبة انعقاد الدورة الخامسة من المهرجان، مستكملاً مسيرةَ النجاحِ لبيت الشِّعر في المفرق الذي يأتي ضمن مبادرة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، هذا النجاح الذي يستمدّ معناه من التعاون المشترك بين وزارة الثقافة الأردنية ودائرة الثقافة بالشارقة»

وأعقب الافتتاح أمسية شعرية لكل من عطاف جانم، زكريا الزغاميم، عبدالله حمادة، لؤي أحمد، مجموعة من قصائدهم، وأدارها الدكتور سالم الدهام.

وألقى الزغاميم قصيدة جاء فيها:

وها سقط الكثير ولم تقل لي

بأي الموت يكتمل التخلي

بأيك استفيق على جراحي

وانت من الحشاشة صرت كلي

حسبتك قاطنا في لب عيني

وقد أسرجتها من غير حل

فليتك كنت اخطأت اتجاهي

وليتك لم تنازعني بظلي

وليتك خنت في العد الثواني

لعلّي لا اعد بها لعلّي

هناك ذوت مواعيدي طلولا

وكم نبتت دموعي في محلي

وكم نقف الضلوع مجيء ذكرى

فكان المنتهى في المستهل

أمن مُجدٍ يزلزلني فأصحو

لأوقن ان تهلكتي بخلي

وهل من غيبة تلوي ذراعي

فها عنبي استبيح من التدلي

وذي إيماءتي صارت عجوزا

فلا نامت ولا قامت تصلي

اورّدها العيون لرُب تسلى

وقد ادمننها حد التسلي

عليك الله لا تثريب حتى

ارد كرامتي مِلاً بمِل

عليك الله لا تثريب حتى

أموت أموت أو أُوفي بإلّي متابعة الخليج 365 - ابوظبي - انطلقت مساء أمس الأول فعاليات الدورة الخامسة من مهرجان المفرق للشعر العربي، في دائرة المكتبة الوطنية في عمّان بالأردن، بحضور هزاع البراري الأمين العام لوزارة الثقافة الاردنية، وعبدالله بن محمد العويس رئيس دائرة الثقافة في الشارقة، ومحمد إبراهيم القصير مدير إدارة الشؤون الثقافية بالدائرة، ومحمد البريكي مدير بيت الشعر في الشارقة، وفيصل السرحان مدير بيت الشعر المفرق.بدأت فعاليات المهرجان بعرض لفرقة الحسين للموسيقى، ثم القى فيصل السرحان كلمة رحب فيها بالحضور، قال فيها: «نحن سعداء جداً ونحن نطلق في هذا اليوم فعاليات المهرجان، لقد كانت مبادرة بيوت الشعر ولاتزال محطة من محطات الثقافة العربية وعلامة فارقة في تاريخ الشعر الفصيح واللغة العربية بجهد ورؤية ثاقبة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وأصبحت مظلة وارفة لأبناء العروبة وعشاق البيان، آملين أن تكون فعاليات هذه الدورة تليق بالذائقة الشعرية الرفيعة مقدرين جهود وزارة الثقافة دعمها الدائم لبيت الشعر والذي سوف يستمر في تنظيم برامج تستضيف نخبة الشعراء».وقال هزاع البراري: «تدعم المهرجانات الشعرية اللغة العربية، وتعزز مكانتها، لقد أثبت مشروع بيوت الشعر في أقطار الوطن العربي جدواه ونجاحه»، وأشاد براعي هذه المبادرة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي.ومن جانبه، عبّر عبدالله العويس رئيس دائرة الثقافة عن سعادته بانطلاق فعاليات المهرجان قائلاً: «يسعدني أن أعبِّر عن السعادة والاعتزاز بمناسبة انعقاد الدورة الخامسة من المهرجان، مستكملاً مسيرةَ النجاحِ لبيت الشِّعر في المفرق الذي يأتي ضمن مبادرة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، هذا النجاح الذي يستمدّ معناه من التعاون المشترك بين وزارة الثقافة الأردنية ودائرة الثقافة بالشارقة»وأعقب الافتتاح أمسية شعرية لكل من عطاف جانم، زكريا الزغاميم، عبدالله حمادة، لؤي أحمد، مجموعة من قصائدهم، وأدارها الدكتور سالم الدهام.وألقى الزغاميم قصيدة جاء فيها:وها سقط الكثير ولم تقل ليبأي الموت يكتمل التخليبأيك استفيق على جراحيوانت من الحشاشة صرت كليحسبتك قاطنا في لب عينيوقد أسرجتها من غير حلفليتك كنت اخطأت اتجاهيوليتك لم تنازعني بظليوليتك خنت في العد الثوانيلعلّي لا اعد بها لعلّيهناك ذوت مواعيدي طلولاوكم نبتت دموعي في محليوكم نقف الضلوع مجيء ذكرىفكان المنتهى في المستهلأمن مُجدٍ يزلزلني فأصحولأوقن ان تهلكتي بخليوهل من غيبة تلوي ذراعيفها عنبي استبيح من التدليوذي إيماءتي صارت عجوزافلا نامت ولا قامت تصلياورّدها العيون لرُب تسلىوقد ادمننها حد التسليعليك الله لا تثريب حتىارد كرامتي مِلاً بمِلعليك الله لا تثريب حتىأموت أموت أو أُوفي بإلّي الشاعر عبدالله حمادة قرأ مجموعة من الأبيات شعرية:

أتحسسُ رائحة البنِّ

أتنفسُ صوتَ الطاحونةْ

أهبُ الغابةَ شيئاً منّي

لأجرّبَ دور الدحنونةْ

وأبخّرُ بعضاً من ذهني

لأحب امرأةً مجنونةْ

صاحبتُ رحيلي وهروبي

مذ قالت: عِدني أن تبقى!

سأسير بحظٍ مقلوبِ

ليصيرَ الناجون الغرقى

قالت لي حوّا وذنوبي :

أن نهبطَ يعني أن نرقى

وشارك عدد من الفائزين بجائزة الشارقة للإبداع العربي في دورات سابقة في الافتتاح، وأعربوا عن امتنانهم لصاحب السمو حاكم الشارقة على رعايته المستمرة لهم، ورافق المهرجان معرضاً لمجلات الشارقة: الشارقة الثقافية، الرافد، القوافي، الحيرة من الشارقة.

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