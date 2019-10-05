بغداد.. ساحة حرب بين «الأمن» والمتظاهرين



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ارتفع عدد القتلى خلال تظاهرات الاحتجاج في العراق إلى 50 قتيلاً، سقط معظمهم في الساعات الأربع والعشرين الأخيرة، واتهمت مصادر حكومية قناصة مجهولين بقتل المتظاهرين وعناصر الامن مع تصاعد حدة التظاهرات، في حين دعا رئيس الوزراء للتهدئة وتعهد بإجراء إصلاحات اقتصادية وسياسية ومكافحة الفساد، وحمّل المرجع الديني علي السيستاني مسؤولية الدماء للسياسيين العراقيين ودعا لتحرك قبل فوات الأوان.

تصاعدت المواجهة بين المتظاهرين الذين باتوا يطالبون «بإسقاط الحكومة» وقوات الأمن العراقية التي أطلقت الرصاص الحي على المحتجين. وبينما كانت شبكة الإنترنت مقطوعة في الجزء الأكبر من البلاد، تدفق عشرات المتظاهرين بعضهم ملثمون إلى وسط بغداد. وأغلقت السلطات الطرق المؤدية من الشمال والشمال الشرقي إلى العاصمة، وأرسلت تعزيزات إلى شرقي بغداد ذي الكثافة السكانية العالية. وأرسلت قوافل عسكرية إلى الناصرية، وهي المدينة التي شهدت أكثر أعمال العنف كثافة.

ودافع رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي عن أداء حكومته وإدارتها للأزمة، محذراً من أن هذه الأزمة يمكن أن «تدمر الدولة برمتها». وأعلن في الوقت نفسه عن تقديم مشروع إلى مجلس الوزراء، يقرّ بموجبه «راتباً شهرياً» للعائلات التي لا تمتلك دخلاً.

وهذه الاحتجاجات التي أشعلها غضب شعبي بسبب تدهور أحوال المعيشة والفساد، هي أول تحدٍ كبير يواجه عبد المهدي الذي تولى السلطة العام الماضي بدعم من الأحزاب الطائفية التي تسيطر على العراق منذ إطاحة صدام حسين عام 2003. واعترف عبد المهدي بوجود حالة من الغضب الشعبي، لكنه دعا إلى الالتزام بالهدوء وطلب دعم أعضاء البرلمان لتغيير بعض المناصب الوزارية وإبعادها عن سيطرة الأحزاب والجماعات الكبيرة.

وفي تدخل نادر دعا المرجع الديني علي السيستاني المحتجين وقوات الأمن إلى تجنب العنف، لكنه أمر الفصائل السياسية أيضاً بالاستجابة لمطالب المحتجين. وفي رسالة تلاها أحمد الصافي ممثل المرجع الأعلى في صلاة الجمعة بمدينة كربلاء، قال السيستاني إن الاحتجاجات «خلفت عشرات الضحايا وأعداداً كبيرة من الجرحى».

وحضت الأمم المتحدة السلطات العراقية على التحقيق سريعاً وبشفافية في مسألة استخدام قوات الأمن القوّة بحق المتظاهرين، ما أسفر عن مقتل العشرات. وأعربت الأمم المتحدة عن قلقها البالغ بشأن اعتقال ثلاثة صحفيين على الأقل، أفرج عن اثنين منهم لاحقاً، محذّرة من أن ذلك يحمل خطر «ردع صحفيين آخرين عن نقل الأحداث المرتبطة بالوضع».

ونوهت بأن انقطاع خدمة الإنترنت عن أجزاء واسعة من البلاد يشكّل مصدر قلق، مشددة على أن عمليات «قطع الإنترنت على نطاق واسع تتناقض على الأرجح مع حرية التعبير». كما دعت منظمة العفو الدولية الحكومة العراقية إلى أن تصدر «أمراً إلى قوات الأمن على الفور بالتوقّف عن استخدام القوّة، بما في ذلك القوة المفرطة المميتة» وإعادة الاتصالات. (وكالات)