هنري ميشو.. شاعر المستقبل المهمل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

لماذا نترجم هنري ميشو؟ هكذا يتساءل الشاعر والمترجم العراقي سامي مهدي، موضحاً أنه لم يقبل على ترجمة ميشو بناء على نزوة خاصة، أو ذوق شخصي، بل بناء على إحساس بضرورة ترجمته، ذلك أن ميشو شاعر كبير من شعراء العصر، شاعر جسد بحساسية عالية معاناة إنسان هذا العصر، وحاز لنفسه مكانة رفيعة في الشعر الفرنسي، فكان أحد أعمدته الأساسية، لا سيما في فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية، ومن هنا كانت له مكانته في الشعر العالمي.

على الرغم مما حدث خلال العقود الأربعة الأخيرة من تقلبات وتحولات في الأدب الفرنسي ومناهجه النقدية، ظل ميشو يحتفظ بمكانته وأهميته، ذلك أنه «كاتب للمستقبل» و«كونه الفانتازي القابل للتحول» على نحو يجعله جديداً حتى يومنا هذا، وإلى مدى غير منظور في المستقبل.

لكن هل تم تقديم هنري ميشو للقارئ العربي بطريقة مناسبة؟ يرى سامي مهدي أن ميشو لم تقدم له سوى مختارات متناثرة في أوقات متباعدة، لا تقدم إلا نزراً يسيراً من شعره الكثير الذي كتبه خلال أكثر من ستين عاماً ونشره في عشرات الكتب والكراسات. وكثير مما ترجم مكرر، وهنا يرصد سامي مهدي أهم المحاولات التي جرت لتقديم ميشو في العربية، الأولى محاولة جاءت ضمن كتاب «الأدب الفرنسي الجديد» ويؤخذ على هذه الترجمة افتقارها إلى الدقة وتصرفها بالنص تصرفاً مخلاً في بعض الأحيان، وإهمالها جزءاً منه في أحيان أخرى.

أما ثانية فهي محاولة مجلة «شعر» اللبنانية في عددها المزدوج 31 - 32 الصادر شتاء 1964 وقد قدمت المجلة 11 قصيدة ومقالة من صفحتين عن الشاعر، ولم تذكر اسم المترجم، وهذه المحاولة أكثر دقة، أما الثالثة فهي محاولة الشاعر خليل خوري وقد ترجم فيها 11 قصيدة وقدم لها بدراسة عن ميشو وشعره وترجمة هذه القصائد - تبعاً لسامي مهدي - أدق الترجمات وأفضلها وأكثرها وفاء للنص الأصلي، ومهما كانت قيمة هذه المحاولات الثلاث ومهما كان مدى جديتها، فقد كانت تفتقر إلى الشمول.

يرى سامي مهدي أن النقاد يختلفون على هنري ميشو، فمنهم من كان يقول إنه شاعر ومنهم من كان يقول إنه ليس بشاعر، ذلك أن نصوصه لا تندرج في المألوف، فانتظرت طويلاً حتى اتسع مفهوم الشعر، لقد تفرد ميشو بكتابة من طراز خاص، كتابة ذات لغة نثرية خالصة، فهي لغة صريحة مباشرة، وهي جافة وموجزة، تذكر بناثرين قبل أن تذكر بشعراء، لغة تعتمد كل أدوات الربط المنطقي المستخدمة في لغة النثر، وليس لها إيقاع موسيقي سوى إيقاعها النثري، لكنها على الرغم من ذلك تفضي إلى رؤى شعرية فريدة، ليس لها مثيل في الشعر الفرنسي، ولا في الشعر العالمي.

لا صور في نصوص ميشو تقريباً، وإن وجدت فهي ليست بالصور التي درج عليها الشعر، ذلك أنها لا تقوم على ما يعرف في البلاغة العربية بالمجاز وإنما تقوم على ما ينطوي عليه النص من مفاجآت ومفارقات تفضي في آخر الأمر إلى مجاز كلي ساحر، لكنه مزعج، هو بمثابة صورة كلية، نصوص ميشو لا تعتمد على جماليات الشعر المعهودة، بل تعتمد على غرابة رؤاها.

هنري ميشو ولد في 24 مايو عام 1899 في جنوب بلجيكا، لعائلة برجوازية، وقضى في بروكسل طفولة صعبة، استغرقت ست سنوات، وفي فترة الدراسة كان مولعاً بالكتابة الصينية وبعالم الحشرات، وهذا ولع سيكشف عن نفسه فيما بعد في كتابات ميشو ورسوماته، وفي عام 1920 عمل ميشو بحاراً لشهر فكان السفر من أهم مصادره، حيث اعتبره «تكنيكاً آخر لروحه وتجربة أخرى لتجدده» وبعد عامين اكتشف الشاعر «لوتريامون» وكتابه الشعري «نشيد مالدورور» فوجد في نفسه حاجة للكتابة، وفي عام 1924 ترك بلجيكا ليعيش في باريس، وبعد ثلاث سنوات نشر كتابه الأول «من كنت» ثم سافر إلى الإكوادور وألهمته أسفاره المتعددة كتابة «بربري من آسيا» ثم توالت بعد ذلك مؤلفاته حتى وفاته ليلة 18 أكتوبر عام 1984.