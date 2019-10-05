حمدوك يُقيل 35 مدير جامعة سودانية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - في خطوة تهدف إلى تطهير المؤسسات التعليمية العالية في السودان من الإخوان المسلمين، أقال رئيس الوزراء عبدالله حمدوك 35 مديراً للجامعات الحكومية بالبلاد، ورؤساء مجالسها، وأصدر قراراً بتعيين مديرين جدد، فيما كشف مجلس السيادة الانتقالي في السودان عن تعرض شركات تعدين محلية لهجوم من قبل مجموعات مسلحة في بعض المناطق بولاية جنوب كردفان، أسفر عن مقتل عسكري وإصابات متفاوتة بين ضباط عسكريين وبعض العاملين في تلك الشركات.

سيدة مديرة لجامعة الخرطوم

فقد أقال حمدوك، الخميس، 28 من رؤساء مجالس إدارات الجامعات الحكومية، و35 مدير جامعة، و4 نواب لمديري جامعات.

ونص القرار، على تعيين 34 مدير جامعة جديداً، بينهم مرشحة سابقة للمجلس السيادي، فدوى عبدالرحمن طه مديرة لجامعة الخرطوم.

ويشغل أغلب رؤساء مجالس إدارات الجامعات ومديريها المقالين مواقع قيادية في نظام الرئيس المخلوع عمر البشير.

وجاء قرار حمدوك بإعفاء قيادات التعليم في البلاد استجابة لطلب من وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي، انتصار الزين صغيرون، بإزاحة قادة النظام البائد من واجهات الجامعات.

وشمل قرار حمدوك إعفاء وزير النفط السابق مكاوي محمد عوض من رئاسة مجلس إدارة جامعة الخرطوم، والفاتح عروة من جامعة النيلين، وعوض الجاز من جامعة السودان للعلوم والتكنولوجيا، ووزير الخارجية السابق إبراهيم غندور من جامعة بخت الرضا، ونائب البشير حسبو محمد عبدالرحمن من جامعة الضعين، ورئيس الوزراء السابق محمد طاهر إيلا من جامعة البحر الأحمر،ورئيس البرلمان الأسبق أحمد إبراهيم الطاهر من جامعة كردفان، ومساعد البشير فيصل حسن إبراهيم من جامعة الدلنج، وعلي كرتي من جامعة البطانة.

Advertisements

هجوم على شركات تعدين

من جهة أخرى، قال مدير إدارة الإعلام بالقصر الجمهوري أمس الجمعة، طاهر أبو هاجة، خلال بيان صحفي حول أحداث جرت بمنطقة «تلودي»، بوقت متأخر الخميس: «تعرضت شركات الجنيد والسنط وأبرسي السودانية التي تعمل بمجال التعدين، لهجوم غاشم من قبل مجموعات تخريبية مسلحة، وهو ما أسفر عن مقتل عسكري وجرح اثنين من الضباط، أحدهما أصيب بطلق ناري، إلى جانب حدوث إصابات وسط عمال تلك الشركات والمجموعات المنفلتة»​​​.

وأضاف «الأحداث بدأت خلال مسيرة احتجاجية نحو مقر اللواء مشاة 56، مطالبين بوقف عمل تلك الشركات وإغلاقها بحجة أنها تستخدم مواد ضارة بصحة الإنسان».

وتابع: «ثم توجهت تلك الحشود إلى مقار الشركات، وتم حرقها وتدميرها بالكامل، إضافة إلى حرق مصنعين تابعين لشركة الجنيد، وأيضاً تم حرق مصنع بأكمله يتبع لشركة السنط بمنطقة تقولا التي تبعد 15 كيلومتراً من تلودي».

وأوضح ، أن «المجلس السيادي وجه بتكوين لجنة لتقصي الحقائق وتقديم المتورطين للقضاء».

رئيسة لجنة العقوبات تزور الخرطوم

وأبلغت رئيسة لجنة العقوبات الدولية المفروضة على السودان السفيرة البولندية جونا فرونتكا، الخميس، أعضاء مجلس الأمن الدولي، اعتزامها زيارة الخرطوم قريباً.

جاء ذلك في جلسة مجلس الأمن الدولي التي عقدت الخميس، للاستماع إلى تقرير لجنة العقوبات الدولية المنشأة بشأن الحالة في إقليم دارفور، غربي السودان، من ال 22 من يونيو، حتى ال 27 من سبتمبر2019.

وقالت فرونتكا، في إفادتها: إنها «تتواصل مع أعضاء البعثة السودانية بالأمم المتحدة بشأن تحديد موعد الزيارة المحتملة للخرطوم».(وكالات)