الفيصل: «الأخضر» سيلعب في رام الله تلبية لطلب فلسطيني

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الرياض: عيسى الحكمي

أكد الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة في السعودية، أن موافقة الاتحاد السعودي لكرة القدم على لعب مباراة المنتخب السعودي أمام نظيره الفلسطيني على ملعب فيصل الحسين برام الله منتصف أكتوبر/تشرين الأول الجاري، ضمن تصفيات كأس العالم 2022، تأتي تلبية لطلب الأشقاء في فلسطين الذين أبدوا رغبتهم في لعب المباراة على أرضهم، والتزاماً بمتطلبات الاتحاد الدولي لكرة القدم للعب المباريات حسب الجدول المقرر، وتحقيقاً لتساوي الفرص. وأضاف: «عندما يلعب المنتخب السعودي على الأراضي الفلسطينية لا يغير من واقع الموقف السياسي للمملكة من القضية الفلسطينية».

وتوقع الفيصل أن يحظى وجود المنتخب السعودي على الأراضي الفلسطينية بمتابعة الأوساط الفلسطينية والعربية نظير ما قدمته وتقدمه الرياض لتعزيز الصمود الفلسطيني، وأيضاً دعمها للشباب الفلسطيني وللقطاع الرياضي تحديداً، حيث تم تقديم 8 ملايين دولار لصالح تطوير الرياضة في قطاع غزة، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي.

وكان الفرنسي هيرفي رينارد مدرب الأخضر قد أعلن أمس الأول، قائمة من 24 لاعباً لخوض مباراتي سنغافورة وفلسطين، وتشكلت القائمة من 7 أندية، وتصدر نادي الاتحاد بسبعة لاعبين (فواز القرني وأمين بخاري، وزياد الصحفي، وسعود عبد الحميد، وعبد الإله المالكي، وعبد العزيز البيشي والمهاجم هارون كمارا)، و6 لاعبين من الهلال (محمد البريك وياسر الشهراني وعلي البليهي، وسلمان الفرج وعبدالله عطيف وهتان باهبري)، و4 لاعبين من النصر (عبد الله مادو، ويحي الشهري وعبدالله الخيبري، وعبد الرحمن الدوسري) ولاعبين من الأهلي (محمد العويس وعبد الفتاح عسيري)، ومثلهم من الشباب (عبد الله الشامخ، وعبدالله الحمدان)، ولاعب واحد من الفتح (علي لاجامي) وآخر من الوحدة (حسان تمبكتي).

على خط آخر، يلعب اليوم في الدوري السعودي الهلال المتصدر برصيد 13 نقطة مع الاتفاق العاشر برصيد 6 نقاط.

وقال خالد العطوي مدرب الاتفاق إنه لا سبيل أمام فريقه سوى الفوز على الهلال عندما يستضيفه الليلة. وتابع: «سنواجه فريقاً يزخر باللاعبين المميزين، لكننا سنقاتل من أجل كسب نقاط المباراة».

ويبدو الهلال العائد بنصر آسيوي كبير على حساب السد القطري (4-1) مرشحاً قوياً للعودة إلى قواعده بنقاط المباراة ومواصلة سلسلة انتصاراته التي لم تتعطل سوى على يد الفيحاء بالتعادل 1-1 في الجولة الرابعة، علماً بأن الفريق حقق انتصارين خارج القواعد من أصل انتصاراته الأربعة.

على مستوى التشكيلة سيفتقد أزرق العاصمة لخدمات الحارس عبدالله معيوف ومحمد كنو، وسالم الدوسري، وجيوفينكو، ونواف العابد للإصابة، في حين يغيب عن الاتفاق نجمه محمد الكويكبي.

وضمن نفس الجولة يشهد ملعب الأمير عبدالله بن جلوي في الأحساء، لقاء صعباً للشباب أمام مضيفه العدالة، ويحل الأهلي ضيفاً على الفيحاء الثاني عشر، ويسعى التعاون إلى تصحيح المسار عندما يستضيف أبها.

تجدر الإشارة أن الجولة السادسة انطلقت بفوز الوحدة على ضمك بهدف دون مقابل أحرزه الفرنسي يوسف نيكاتي ليعود «فرسان مكة» للوصافة برصيد 12 نقطة.