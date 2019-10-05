تظاهرات الجزائر تتواصل رفضاً للانتخابات الرئاسية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اندلعت تظاهرات جديدة في الجزائر، أمس الجمعة، وخرج المحتجون في مسيرات حاشدة للأسبوع الثالث والثلاثين من عمر الحراك الشعبي، رفضاً للانتخابات الرئاسية المقررة في 12 ديسمبر/كانون الأول المقبل، فيما قال رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، محمد شرفي، إن تزوير الانتخابات لم يعد ممكناً في ظل العمل بالتّدابير اللّازمة ونظم المراقبة التي تجعل التّلاعب بالنّتائج «مستحيلاً»، في حين أعلن حزب التجمع الوطني الديمقراطي، أمس، ترشيح أمينه العام بالنيابة عز الدين ميهوبي للانتخابات الرئاسية.

وجدد المحتجون رفضهم للشخصيات، التي أبدت نيتها الترشح للانتخابات الرئاسية التي تنظمها السلطة الحالية، ورفعوا شعارات منددة بما وصفوه بحملة الاعتقالات، التي تطال شباب الحراك ومطالبة بإطلاق سراح معتقلي التظاهرات.

ودخل عدد من المعتقلين، من بين 25 معتقلًا من ناشطي الحراك، في إضراب عن الطعام بداية من يوم أمس، وذلك بعد قرار مجلس قضاء،بالإبقاء عليهم رهن الحبس المؤقت.

من جهة أخرى، قال رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات الجزائرية، محمد شرفي، إن تزوير الانتخابات لم يعد ممكناً في ظل العمل بالتّدابير اللّازمة ونظم المراقبة التي تجعل التّلاعب بالنّتائج «مستحيلاً».

وحسب ما أوردته وكالة الأنباء الجزائرية، قال شرفي: «لا أظن بأن أحداً سيتجرأ على محاولة التزوير مهما كانت صفته»، كاشفا عن اقبال «عدد كبير من النّاخبين» للتّسجيل في القوائم الانتخابية ضمن العملية التي انطلقت في 22 سبتمبر/أيلول والمتواصلة إلى غاية 6 الجاري.

وأشار، إلى أن «رئاسيات 12 ديسمبر ستشكل أرضية صلبة للمواعيد المقبلة، كما أنها تمثل الأساس لتغيير النظام الذي طالما اعتمد على الأساليب الفاسدة وكسر التكتلات المتولدة عن تغليب المصالح الضيقة».

وأضاف شرفي «السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تملك صلاحيات تمكنها من العمل بعيداً عن أي إيعاز وهي تتحمل أمانة حماية صوت الشعب واختياره أمام التاريخ».

وكشف، عن مشاركة «500 ألف موظف سيعملون تحت الإدارة المباشرة للسلطة»، مضيفاً «سيتم اختيار شباب من النخبة الجامعية.

في أثناء ذلك، أعلن حزب التجمع الوطني الديمقراطي، أمس، ترشيح أمينه العام بالنيابة عزالدين ميهوبي للانتخابات الرئاسية.

وزكى أعضاء المجلس الوطني للحزب، قرار ترشيح ميهوبي للانتخابات الرئاسية.

وعين ميهوبي، أميناً عاماً بالنيابة للحزب، بعد استقالة أحمد أويحيى رئيس الوزراء السابق المسجون في قضايا فساد.

وتولى ميهوبي «60 عاماً»، عدة مناصب مهمة في عهد الرئيس المستقيل عبدالعزيز بوتفليقة، آخرها وزير الثقافة.

إلى ذلك، أعلنت وزارة الدفاع الوطني عن ضبط مخبأ للأسلحة،الخميس، إثر دورية بحث وتمشيط قرب الشريط الحدودي الجنوبي بولاية تمنراست أقصى جنوبي البلاد.

وأوضحت الوزارة في موقعها الرسمي أمس، أنه جرى التحفظ على سلاح مضاد للطائرات من نوع ستريلا«إم 2»، و6 صواريخ من نوع «بي أم 21».

(وكالات)