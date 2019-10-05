ترامب مهاجماًَ بايدن: انتشله أوباما من كومة نفايات



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تصاعدت أمس الجمعة، الحرب الكلامية المعلنة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والديمقراطيين في معركة عزله، بعد يوم من دعوته الصريحة لأوكرانياً والصين بالتحقيق في شأن أنشطة لمنافسه المحتمل في الانتخابات الرئاسية 2020 جو بايدن؛ إذ واصل ترامب هجومه على الأخير، واتهمه ونجله ب«نهب البلدان الأجنبية»، معتبراً أن الرئيس السابق «باراك أوباما انتشله من كومة نفايات»، مؤكداً ثقته في الفوز بالرئاسة مجدداً، في وقت يستعد مجلس النواب للاستماع لشهادة عنصر استخباراتي، بشأن القضية، بعد الكشف عن رسائل تظهر «مخالفات الرئيس الجسيمة للدستور» بحسب لجان التحقيق.

وهاجم ترامب، بايدن الذي يتهمه بالفساد، قائلاً: «عرفت بايدن على مدار سنوات، بايدن ليس الشخص الأكثر ذكاء. انتشله أوباما من كومة نفايات»، موضحاً أن بايدن لن يفوز بترشيح الحزب الديمقراطي لسباق الرئاسة عام 2020. وقال: «بصراحة إذا فاز، سأكون سعيداً للغاية، وأعتقد أنه سيكون خصماً سهلاً».

وأشار إلى أنه لا يزال غير متأكد ما إذا كان سيتعاون مع الكونجرس في التحقيق الذي بدأه الديمقراطيون سعياً إلى عزله، وقال: «لا أعلم، هذا يتوقف على المحامين».

وتحدى ترامب، خصومه أمس الأول، بعدما دعا الصين وأوكرانيا صراحة إلى التحقيق بشأن فساد بايدن وابنه هانتر، وغرد أمس: «بصفتي رئيساً، عليّ التزام بإنهاء الفساد، حتى لو كان ذلك يعني طلب المساعدة من بلد أو دول أجنبية».

وتابع: «يتم ذلك طوال الوقت. هذا لا علاقة له بالسياسة أو بحملة سياسية ضد بايدن. هذا له علاقة بفسادهم».

يأتي ذلك في وقت تستعد اللجان الثلاث التابعة لمجلس النواب، للاستماع لشهادة عنصر استخباراتي في القضية المتهم فيها ترامب بالضغط على أوكرانيا لمساعدته على إعادة انتخابه، عبر إيذاء بايدن. وفيما يستعد الكونجرس لسماع شهادة المفتّش العام لأجهزة الاستخبارات مايكل اتكينسون، لا يزال البيت الأبيض تحت وطأة نشر رسائل نصية تظهر أن مبعوث ترامب الخاص لكييف كورت فولكر، طلب فتح تحقيق بخصوص نجل بايدن، متعهداً بترتيب زيارة إلى واشنطن للرئيس الأوكراني فودليمير زيلينسكي، مقابل ذلك. وأفاد رؤساء اللجان الذين وصلتهم شهادة فولكر في بيان بأن «الانخراط في هذه الانتهاكات الصادمة بشكل واضح لا يغفر للرئيس ترامب أخطاؤه أو مخالفاته الجسيمة للدستور».

وقال النائب الديمقراطي ايريك سوالويل، بعد سماع شهادة فولكر: «لدينا أدلة وفيرة الآن على أن الرئيس زيلينسكي كان يتعين عليه التحقيق في انتخابات 2016 وفي أسرة بايدن إذا أراد أن يحصل على لقاء مع ترامب».

ويزعم ترامب أن بايدن، حاول منع تحقيق فساد أوكراني يطاول شريك ابنه، وهو قطب غاز أوكراني، باستخدام المساعدات الأمريكية كوسيلة تأثير. وزعم دون أدلة أن هانتر استغل مكانته لجمع 1.5 مليار دولار في عام 2013 من الصين لاستثمار جديد في صناعة السيارات. وأطلق مجلس النواب ذي الأغلبية الديمقراطية الأسبوع الماضي، تحقيقات ترمي إلى عزل ترامب، بعدما قدم عميل استخباراتي بلاغاً رسمياً في أغسطس/‏آب الماضي إلى المفتش العام لأجهزة الاستخبارات اتكينسون، بشأن محاولة الرئيس طلب المساعدة من دولة أجنبية ضد منافسه بايدن.

من جهة أخرى، أعلن المدعي العام الأوكراني، أنه يتم التدقيق في جميع القضايا المتعلقة ببايدن وأسرته، من أجل أدلة تتعلق بوجود مخالفات.(وكالات)