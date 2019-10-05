ابن غليطة لـ الخليج: أسعار عقارات دبي واقعية والفرص مغرية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ملحم الزبيدي

أكد المهندس مروان بن غليطة، المدير التنفيذي ل«مؤسسة التنظيم العقاري» (ريرا)، ذراع التنظيم العقارية التابع ل«دائرة الأراضي والأملاك» في دبي، أن السوق العقاري المحلي في الإمارة أصبح أكثر واقعية ويتمتع اليوم بالعديد من الفرص الاستثمارية المغرية والمنتجات المتنوعة بأسعار مناسبة جدا لجميع الشرائح المعنية بهذا القطاع.

وأضاف ابن غليطة، في تصريحات خاصة ل«الخليج»، أن البيئة الاستثمارية في السوق العقاري بدبي تتمتع بالعديد من الامتيازات والاستحقاقات كالخدمات الشاملة، والبيانات الدقيقة والمتوفرة لجميع الأطراف التي ترغب بالحصول عليها، كما أن الإجراءات أصبحت أسرع بالإضافة إلى القاعدة التشريعية والقانونية الشاملة لكل صغيرة أو كبيرة في معادلة صناعة العقار في المدينة.

وبين أن مشاركة «دائرة الأراضي والأملاك» في دبي بمعرض «ميبم 2020»، الذي سيعقد خلال الفترة من 10 إلى 13 مارس المقبل في قصر المعارض بمدينة كان الفرنسية، تعد فرصة ذهبية لتسليط الضوء على تجربة دبي العقارية المتكاملة والفرص الغنية التي تتمتع بها.