شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تحتفي بالمعلم.. صانع الأجيال والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: محمد إبراهيم

«قم للمعلم وفّه التبجيلا.. كاد المعلم أن يكون رسولا»، كلمات تحمل في مضمونها عظمة ومكانة بناة الأجيال، وما من أحد تربطه صلة بالتعليم، إلاّ ويحفظ هذا البيت الشعري لأمير الشعراء، أحمد شوقي، إذ بات شعاراً تردده الألسنة، وشهادة عرفان، وامتنان، وتقدير، لصناع الأجيال، الذين أخرجونا جميعاً من ظلمات الجهل، إلى نور المعرفة.

واليوم، تحتفي الإمارات، ومعها دول العالم أجمع، باليوم العالمي للمعلم، احتراماً وتبجيلاً، وفخراً بالمعلمين، ورسالتهم السامية التي تركز على صناعة الأجيال، وتبديد ظلمات الجهل، ونشر نور المعرفة في المجتمعات، فقد شهد، ودوّن لهم التاريخ الإنجازات، فإذا أردنا بناء المجتمعات والارتقاء بها فعلينا بصناعة المعلمين.

وأجمعت آراء قيادات وتربويين، على أهمية دور المعلم ومكانته في المجتمع، في تربية الأبناء وتأهيلهم للمستقبل، واليوم يستحقون أن يقف لهم المجتمع «احتراماً وتبجيلاً»، فالمعلم «قيمة وقامة»، وركيزة رئيسية في صياغة ملامح المستقبل.

وقفة مهمة وأمنيات متجددة

البداية كانت مع حسين بن إبراهيم الحمادي، وزير التربية والتعليم، الذي هنأ جميع المنتسبين إلى السلك التعليمي، قائلاً: «ببالغ الفخر والاعتزاز أتقدم إلى جميع العاملين في قطاع التعليم بخالص التهاني والتبريكات، بمناسبة يوم المعلم العالمي، التي تشكل وقفة مهمة تكريماً لمن يفنون وقتهم وجهودهم في بناء أبناء الوطن، وتشييد صروح الحضارة وتعميق القيم في أجيال المستقبل».

وأكد أن المعلم، صاحب أنبل رسالة عرفها التاريخ، وهو المؤتمن على أبنائنا الطلبة، تحية تقدير وشكر وامتنان له بمناسبة يومه الذي نحتفي به في الإمارات بكل فخر وسعادة.

وقال إن الخامس من أكتوبر/‏ تشرين الأول، يوم تتجدد فيه الأماني الطيبة بحق قامات ملهمة، إذ نستذكر فيه، من يحمل على عاتقه طموح الوطن، وبناة نهضته، فالمعلم بعمله الدؤوب وجهوده المتميزة، يرتقي بالوطن وبُناته صعوداً إلى مدارج عليا، ويمضي بهم إلى آفاق التقدم والتحضر والإنجاز والصدارة، فتحية تقدير وشكر وامتنان لمربّي الأجيال.

وأفاد بأن الطالب الذي يتعهده معلمو المدرسة الإماراتية بالرعاية والاهتمام اليوم، هو مواطن الغد الذي سيحمل مسؤولية العمل والعطاء؛ لذا فنحن جميعاً شركاء في رعايته وتربيته من أجل مستقبل أفضل لدولة الإمارات.

تحديات عدة

وأضاف: في يوم المعلم أُذَكّركم، وأُذَكّر نفسي بأننا أمام تحديات عدة، تجعل التضامن والتآلف والتعاون، خيارنا الأمثل، لنحقق معاً طموح القيادة الرشيدة للدولة، في تعزيز نهضة التعليم والوصول به إلى المركز الأول، فنحن نعلم أن هناك مهام كثيرة تسند إلى المعلم، وهناك أيضاً مسؤولية عظيمة تقع على عاتقه، لكن في المقابل هناك برامج ومبادرات وطنية، ورؤية قيادة وضعت نصب عينيها التعليم، ثم التعليم، ما يجعل هذه التحديات، تبدو ضئيلة وصغيرة أمام الخطط التنموية الشاملة للنهوض بالتعليم.

وبناة الرفعة

من جانبها، أكدت جميلة بنت سالم المهيري، وزيرة دولة لشؤون التعليم العام، أن المعلمين ركيزة أساسية في مسيرة تطوير المنظومة التعليمية في دولة الإمارات، فهم الملهمون لطلبتنا، وبناة رفعتهم، وتقدمهم، في ظل قيادة رشيدة آمنت، وعلى الدوام، بمحورية التعليم لاستدامة تطور الدولة في المجالات كافة.

وقالت بمناسبة اليوم العالمي للمعلم، يتعاظم عطاء معلمينا ومعلماتنا في كل عام دراسي، ويثبتون، وبكل اقتدار، شغفهم بنقل معين العلم والمعرفة لأجيالنا، ماضين في ذلك انطلاقاً من مقتضيات رسالتهم الإنسانية السامية، ومكانتهم الراسخة كذلك في وجدان مجتمعنا الأصيل بكل مكوناته، فهم مشكاة تضيء دروب أبنائنا وبناتنا الطلبة بنور العلم والمعرفة والأخلاق».

وبينت أن أدوار المعلمين والمعلمات ضمن منظومة التعليم الإماراتية اتسعت أبعادها، وتعددت أوجهها، ليصبحوا شركاء فاعلين في تطبيق خطط ونهج وزارة التربية والتعليم، وتكريسها فكراً وممارسة في الميدان التربوي، فهم من يتولون نقل خططنا، وتطبيقها، وتطويرها، كذلك ومنهم نستمد أفكارنا، وبهم نواجه التحديات.

مكانة مجتمعية

فوزية غريب، وكيل الوزارة المساعد لقطاع العمليات المدرسية، ترى أن عطاءات المعلمين محل تقدير للجميع، موضحة أن المعلم له مكانة كبيرة في المجتمعات، إذ إن سر بناء أجيال المستقبل، ورفدهم بالعلم والمعرفة يكمن في المعلم وعطائه.

وقالت:«إذا أردنا أن نصنع مجتمعاً فعلينا بصناعة المعلم، وينبغي تأكيد مكانته السامية في المجتمعات، وتعزيز سبل احترامه، وتقدير دوره والمحافظة على هيبته، فضلاً عن توفير سبل الرعاية الكاملة»، معتبرة أن المجتمع بمضمونه ومخرجاته واتجاهاته، مسار يحكمه المعلم بحكمته وقدرته على بناء الأجيال وإخلاصه وحبه لمهنته ورسالته، ونهنئ اليوم كل معلم في الميدان التربوي، ونتمنى له دوام التميز والإبداع.

طاقات الطلبة

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الدكتور عبدالله الكرم رئيس مجلس المديرين، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، أكد أن اليوم العالمي للمعلم، يشكل فرصة مواتية للاحتفال بمعلينا وإبداء التقدير والامتنان لجهودهم، فهم صناع التغيير الإيجابي في حياتنا، والقدوة التي تحشد طاقات الطلبة في رحلتهم مع التعليم والحياة«.

وأضاف«من بين أكثر من 90 مليون معلم في العالم، تحتضن دولة الإمارات أكثر من 70 ألف معلم، وأتوجه بالشكر الجزيل إلى كل معلم لطالما منحناه ثقتنا فأحبّ طلبتنا، وأولاهم الرعاية»، لافتاً إلى أن منظومة التعليم الخاص تطبق 16 منهاجاً تعليمياً، وتحتضن طلبة ينتمون إلى 187 جنسية وثقافة، وأكثر من 20 ألف معلم ومعلمة من أكثر من 120 جنسية وثقافة، ما يعكس مكانة دبي كمركز إقليمي ودولي متميز للتعليم والتعلم، وكوجهة مفضلة لمعلمي العالم.

وأوضح أن الأدوار الملقاة على عاتق المعلمين على مدار السنوات السابقة، تتخذ طريقاً جديداً نحو التغيير من أجل مستقبل مزدهر لكل معلم في عالمنا، لاسيما مع وجود الثورة الصناعية الرابعة، فتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي تبدو قادرة على تحرير التعليم من على الحوائط المدرسية، لتفسح المجال أمام الطلبة والأشخاص البالغين لإعادة النظر في نحو 43% من وقتنا سنوياً، والذي يعد خارج نطاق مسؤولية ومهام المدرسة.

وأضاف أن تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي تفسح الطريق أمام المعلمين، للتركيز على المهارات والقيم التي تنعش قلوب الطلبة، ومنها مهارات حل المشكلات والعمل بروح الفريق، والابتكار، وغرس قيم المثابرة والمرونة والعطف والمحبة، ومساعدة الطلبة على التواصل معاً، كما ستتيح للمعلمين فرصاً للتعاون وللتواصل مع زملائهم في مدارسهم وفي مدينتهم، وفي عالمهم، لتنتعش معها جاذبية مهنة التدريس.

صياغة الأطر

أكد التربوي علي بن محيل، ضرورة وعي المعلم بالقوانين والسياسات المهنية، التي تقدر عمله في الميدان التربوي، معتبراً أن دور المعلمين ومكانته الطلائعية ركيزة أساسية في بناء أجيال المستقبل، فضلاً عن دوره الفاعل في عملية التغيير والتخطيط والتطوير ورسم خريطة التعليم عبر خطوة رائدة في الميدان التربوي.

أفضل معلم

استحدثت وزارة التربية والتعليم استبياناً لأولياء الأمور والطلبة، لاختيار أفضل معلم على مستوى الدولة، خلال الاحتفالات بيوم المعلم العالمي، حيث وفرت رابطاً إلكترونياً للتصويت، وحددت جوائز قيّمة للفائزين، وهناك كذلك جوائز خاصة من قطاع العمليات المدرسية (ب) للمدارس، تأكيداً على دور المعلم ومكانته.

المعلم«الروبوت»

أكد الدكتور عبدالله الكرم أن المعلم «الروبوت»سوف يتولى القيام بالأعمال الروتينية التي يؤديها المعلمون الآن، ولأنه لا يمتلك«قلب إنسان»، ستشهد عملية التدريس نهضة جديدة، قوامها استعادة ما كان من سابق عهده في تعزيز التواصل مع القلوب أولاً».

عطاء مستدام

ترى حصة الطنيجي عضو مجلس إدارة جمعية المعلمين، أن يوم المعلم، يمثل حدثاً مميزاً نحتفي فيه بصناع الأجيال، الذين يجسدون العطاء المستدام في ميادين العلم والمعرفة، ويغرسون قيم المحبة والتسامح بين فئات الطلبة، ويمهدون الطريق أمامهم لاكتساب المعارف والعلوم، معتبرة أن تلك المناسبة تجسيد لمعاني وقيم الوفاء والاحترام والتقدير، ورسالة محبة نرسلها إلى المعلم لنبارك من خلالها مسيرة عطائه وإخلاصه.

وأكدت أن مهنة التعليم دائماً في الطليعة، والمعلم يعتبر قلب المجتمع، صانع المستقبل لأجيال واعدة تمضي على خطى التميز، وترفع اسم الدولة عالياً، ويرسم لهم ملامح الغد، بفكره وعلمه وخبرته وقدرته على إلهام الطلبة، ليصنع منهم رواداً في العلوم والتخصصات بمختلف أنواعها.

برامج نوعية

من جانبها، حرصت إدارات المدارس الحكومية والخاصة على إعداد برامج نوعية للاحتفال بيوم المعلم، إذ أكد مديرو المدارس«سمر أبو مرسة، وخلود فهمي، خالد عبد الحميد، ووليد لافي فؤاد، وكمال فرحات»، أهمية تجديد الثقة، والاعتراف بجميل معلمينا في تربية الأبناء، وتقويمهم وإعدادهم للمستقبل، بل ينبغي تعزيز مكانتهم في المجتمع بالشكل الذي يليق بعظمة دورهم، ولنقف لهم جميعاً «احتراماً وفخراً وتبجيلاً».