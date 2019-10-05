«البرتقالي».. تاريخي

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: محمود شرف

حقق عجمان فوزه الثاني على التوالي، وحصد النقطة السابعة، بعد ثلاث مباريات، وكتب تاريخاً جديداً لأفضل بداية له في الدوري، بانتصاره على ضيفه الوصل 1-صفر، أمس، باستاد راشد بن سعيد في عجمان.

واحتل عجمان المركز الثالث لأول مرة في تاريخه بعد مرور 3 جولات، متقدماً على فرق مرشحة للمنافسة على اللقب مثل العين والجزيرة والوحدة.

في المقابل، احتل الوصل المركز 11 برصيد نقطة واحدة فقط.

وتكمن حلاوة الفوز ل«البرتقالي» أنه أتى بعدما لعب ناقصاً، وبعشرة لاعبين، لمدة 87 دقيقة (تم احتساب 10 دقائق وقتاً بدل ضائع)، بعد طرد لاعبه محمد الشحي في الدقيقة 13، ورغم ذلك سجل هدفاً رائعاً عن طريق القادم الجديد أبوبكر تراولي في الدقيقة21، وحافظ عليه حتى نهاية اللقاء، مع تسجيل تألق دفاعي لافت لأصحاب الأرض وحارس المرمى علي الحوسني الذي كان بطل المباراة.

أما البطل الأكبر فهو المدرب المصري أيمن الرمادي الذي زرع في نفوس اللاعبين ثقافة الفوز وعدم الخوف من الآخر مهما كان اسمه وتاريخه، وهو ما أظهره الفريق أمس، حيث لم يهتز بعد الطرد، بل على العكس أبدى شخصية قوية وشجاعة جداً.

وقال الرمادي بعد المباراة: «حصدنا ثلاث نقاط غالية جداً، لاعبونا رجال رغم كل الأحداث التي حصلت، وخوضنا اللقاء بعشرة لاعبين لمدة 87 دقيقة بعد أن أعطى الحكم 10 دقائق وقتاً بدل ضائع، وأرى أن طرد اللاعب محمد الشحي كان ظالماً».

وتابع: «فخور باللاعبين الذين لعبوا بروح قتالية عالية»، شاكراً جمهور عجمان الذي وقف مع اللاعبين حتى آخر ثانية من اللقاء.

بدأت المباراة بطرد لاعب عجمان محمد الشحي في الدقيقة 13 بحجة عرقلته القاسية لفابيو ليما، وقد رأى محللو الفترات التحكيمية أن الطرد غير صحيح.

وظهرت قوة شخصية الفريق أن المدرب أيمن الرمادي لم يقم بأي تبديل دفاعي، وسحب أحد المهاجمين، بل أبقى التشكيلة كما هي.

وقد كافأ القادم الجديد تراولي إدارة النادي على اختياره بتسجيل الهدف الأول في أول مشاركة له بتسديدة رائعة بعيدة في الدقيقة 21.

وحاول الوصل التعديل وسدد «المقنع» علي سالمين كرة بعيدة أبعدها الحارس علي الحوسني ببراعة (40).

وبدأ مدرب الوصل الشوط الثاني بإشراك المهاجم أحمد علي مكان علي سالمين لاعب الوسط، وكان «الإمبراطور» الأكثر فرصاً، وأرسل المتحرك علي صالح رأسية أبعدها الحوسني طائراً إلى ركنية (72).

وكاد حسين عبدالرحمن بعد دقيقة من نزوله بديلاً لفاندر فييرا يسجل الهدف الثاني، لكن محمد البيرق حارس الوصل صد كرته (81)، وسنحت فرصة خطرة للوصل من تسديدة حبوش صالح التي أصابت قدم أحد المدافعين ثم العارضة قبل أن يصدها الحوسني (88).

وكثف الوصل محاولاته في الدقائق الأخيرة، وتراجع لاعبو عجمان إلى منتصف ملعبهم للحفاظ على التقدم، لتنتهي المباراة بفوز عجمان بهدف دون رد.

ريجيكامب: لا أخشى الضغوط

قال الروماني لورينت ريجيكامب مدرب الوصل، إن فريقه خاض ثلاث مباريات صعبة بشكل متتالٍ، حيث لعب مع النصر ثم العين وعجمان، طالباً من لاعبيه أن يكونوا جاهزين بشكل أفضل للقاء الشارقة في الجولة الرابعة والذي سيكون صعباً أيضاً؛ كونه في مواجهة البطل.

وتابع ريجيكامب: «يجب أن نكون رجالاً ونتخطى هذه اللحظات الصعبة».

ورداً على سؤال قال: «أنا متعود على الضغط ولا أخشاه، ما يحصل يؤثر في اللاعبين الصغار وليس في، ولا ننسى أنه عندنا لاعبون من الأكاديمية بحاجة إلى أن يكونوا أقوى».