شكرا لقرائتكم خبر عن يوم الإمارات للطيران المدني.. إنجازات تستحق الفخرأحمد بن سعيد: الإمارات قوة محركة في عالم الطيران والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تحتفل الهيئة العامة للطيران المدني في الخامس من أكتوبر/تشرين الأول من كل عام، بيوم الطيران المدني في دولة الإمارات، والذي يتوافق مع ذكرى هبوط أول طائرة على أرض الدولة، حيث وصلت رحلة الخطوط الجوية البريطانية إلى مطار المحطة بإمارة الشارقة في 5 أكتوبر عام 1932، وقد خلد هذا الحدث البارز في تاريخ الطيران الإماراتي، حيث تحتفل الدولة بهذه المناسبة من خلال تسليط الضوء على أبرز إنجازاتها في قطاع الطيران.وقد تبوأت دولة الإمارات مكانة بارزة في قطاع الطيران على الصعيدين الإقليمي والدولي، وما زال القطاع يواصل مسيرة الريادة العالمية والنمو التي حققها على مدى العقود الماضية، فهو يعد اليوم من أهم القطاعات الاستراتيجية الرئيسية التي تستهدفها الخطط الحكومية لبناء اقتصاد قوي ومستدام، حيث أدركت حكومة الإمارات مبكراً أهمية قطاع الطيران، وأصبحت اليوم حاضنة ل8 مطارات دولية و4 ناقلات وطنية وهي (الاتحاد للطيران، مجموعة طيران الإمارات، فلاي دبي، والعربية للطيران) ويعمل بها ما يقارب 8759 طياراً و37972 طاقم مقصورة، بالإضافة إلى 4427 مهندساً وتسير رحلاتها ممتدة إلى 108 دول حول العالم.بلغ عدد المسافرين عبر مطارات الدولة العام الماضي 134,000,000مسافر، وبلغ عدد المراكز الصحية المتخصصة 18 مركزاً، بالإضافة إلى 49 مركز صيانة مرخصاً، و176 اتفاقية نقل جوي و56 مركز تدريب واستشارات خاصاً بالطيران.ويأتي هذا النجاح بفضل دعم وتوجيه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والرؤية المستقبلية لقيادة دولة الإمارات، والعمل على خطط واستراتيجيات بعيدة المدى وشراكات استثنائية.وقال المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني: «إن الإنجازات التي حققتها الدولة في مجال الطيران تستحق المفاخرة، ويوم الإمارات للطيران المدني يروي مسيرة النجاحات والإنجازات التي شهدناها على مر العقود الماضية، فقد تمكنت دولة الإمارات في وقت زمني قصير من مواكبة التغيرات والتطورات المتسارعة التي يشهدها القطاع، وتصدرت دول العالم في تطبيقها لمعايير سلامة الطيران المدني، ويأتي الفوز الذي حصدته الدولة للمرة الخامسة خلال الدورة الأربعين لمجلس الجمعية العمومية التابع للمنظمة الدولية للطيران المدني تأكيداً لبلوغها الريادة الدولية في قطاع الطيران المدني، ودورها الفعال في دعم أهداف المنظمة وفي تعزيز مستقبل قطاع الطيران».ومن جهته قال سيف محمد السويدي، المدير العام للهيئة العامة للطيران المدني: «نسعى من خلال يوم الإمارات للطيران المدني إلى تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لرفع مستوى الوعي بأهمية قطاع الطيران بين المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات، وأن نُعرِّف أبناء الإمارات بفرص العمل المستقبلية في مجال الطيران».وأضاف: «نفخر بما حققت الهيئة على مدار السنوات من تقدم ملحوظ في المجال، وذلك بتبنيها أحدث المبادرات وإنجازها العديد من المشاريع الجديدة والابتكارية، محققة بذلك نتائج متميزة، حيث حصدنا ثمرة هذه الجهود خلال فوزنا بعضوية مجلس منظمة الطيران المدني الدولي للمرة الخامسة، وذلك بفضل الكوادر والمواهب الإماراتية التي تعمل بكل جهد وإخلاص لتكون دولة الإمارات في الصدارة دائماً».كما صرح الشيخ خالد بن عصام القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني بالشارقة قائلاً: «يعتبر الخامس من أكتوبر من كل عام ذكرى سنوية نحتفل بيوم الإمارات للطيران المدني، لنستذكر خلالها الإنجازات والنمو الكبير الذي شهده هذا القطاع الحيوي والمهم على مدار السنوات الماضية، والتي جاءت نتيجة للتوجيهات الحكيمة من قيادتنا الرشيدة، التي لطالما حرصت أشد الحرص على إيلاء هذا القطاع أهمية خاصة، حيث قامت بتطوير البنية التحتية للمساهمة في نهضة القطاع والارتقاء به، وكذلك شجّعت العاملين فيه على الإبداع والتميّز، وتطوير مهاراتهم لتواكب التطوّرات الهائلة التي يشهدها قطاع الطيران سنوياً، وعلاوة على ذلك كان لتشريعاتها الأثر الإيجابي لازدهاره واستدامته، حيث أصبحت مساهمة قطاع الطيران واضحة في الناتج المحلي الإجمالي لاقتصاد الإمارات، إذ يساهم بما نسبته 15% حالياً، ويتوقع أن يواصل نموه خلال السنوات المقبلة مع التطورات المتسارعة التي تشهدها مطارات الدولة وناقلاتها الوطنية».وتزامناً مع هذه الذكرى، أود أن أبارك لدولتنا الحبيبة، حكومة وشعباً، هذا الإنجاز الكبير الذي حققته الإمارات بفوزها بمقعد في مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني للمرة الخامسة، والتي جاءت تأكيداً لدورها الريادي في تعزيز مستقبل قطاع الطيران».وكان لمطار الشارقة الدولي (المحطة) المساهمة الأولى في قطاع الطيران بالدولة، مع استقبال أول طائرة هبطت على أرضه في عام 1932، واستطاعت الإمارة أن تحافظ على مكانتها وتحقق العديد من الإنجازات على مدى السنوات الماضية، حيث دشّنت أول مبنى للشحن الجوّي في دولة الإمارات، وكذلك افتتحت أول سوق حرة، وعلاوة على ذلك، انطلقت منها عمليات أول شركة طيران اقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وهي العربية للطيران في عام 2003، وجاء هذا النمو في القطاع نتيجة لتنفيذ توجيهات ورؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي أولى القطاع أهمية خاصة لأنه من القطاعات الرئيسية في الاقتصاد.كما أعرب المهندس الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني برأس الخيمة، عن مدى فخره بإنجازات دولة الإمارات في قطاع الطيار ومساهماتها الدولية، وعن سعادته بما أنجزه القطاع في إمارة رأس الخيمة على مدار الأعوام السابقة، وقال في هذه المناسبة: «مهمتنا هي السعي لتحقيق التميز في تنظيم ومراقبة صناعة الطيران المدني في إمارة رأس الخيمة».ومن الجدير بالذكر أن قطاع الطيران بإمارة رأس الخيمة شهد استقراراً لافتاً ونمواً متصاعداً.وأفاد محمد مبارك بن فاضل المزروعي، رئيس مجلس إدارة مجموعة الاتحاد للطيران، أن ما حققته دولة الإمارات من مكانة عالمية مرموقة وبنية تحتية متطورة في قطاع الطيران، يمثل انعكاساً حقيقياً لرؤية القيادة الرشيدة وحرصها على الاستثمار في دفع عجلة النمو الاقتصادي وتعزيز ربط دولة الإمارات بغيرها من الدول على مستوى العالم، منذ تأسيسها.وأضاف: «حققت الاتحاد للطيران نمواً كبيراً، لتصبح واحدة من أسرع الشركات نمواً على مستوى العالم، ويأتي ذلك استناداً إلى الاستراتيجية الطموحة والاستعانة بأفضل الكوادر والخبرات العالمية واستقطاب الكفاءات الإماراتية في مختلف المجالات بما يتماشى مع رؤية أبوظبي ودولة الإمارات».وأكد: «سنواصل العمل مع شركائنا المحليين والإقليميين والعالميين بهدف الارتقاء بقطاع النقل الجوي، بما يعكس المكانة الرائدة للدولة في جميع أنحاء العالم».وصرّح محمد عبدالله أهلي، مدير عام هيئة دبي للطيران المدني «أن الهيئة تحتفل بشكل سنوي بيوم الإمارات للطيران المدني، ونحن نفتخر كممثلين لقطاع الطيران في إمارة دبي بأن نكون أحد شركاء النجاح في القطاع وتطوير مجال الطيران المدني على الصعيد العالمي، وباتت إمارة دبي مقصداً لشركات الطيران المحلية والإقليمية والعالمية، لما توفره من بيئة إيجابية تسمح بترقية الاستثمار في مجال النقل الجوي سواء تعلَّق الأمر بنقل الأفراد أو السلع».وأضاف:»دبي التي تسابق خططها، وتنفذ أهدافها، تحولت إلى مطار للعالم، تماشياً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي،رعاه الله، وقد اكتسب قطاع الطيران المدني مكانة عالمية مرموقة بفضل التوجيهات الرشيدة لقيادتنا الحكيمة، والدعم المستمر من سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، نحو إرساء أسس البنى التحتية ذات الجودة العالمية لتعزيز تنافسية دبي على المستوى العالمي، وكذلك كان توجهنا إلى الارتقاء بالموارد البشرية وتزويدها بأرقى المؤهلات والخبرات والمعارف، وتمكين الموظفين في اختصاصات الطيران المختلفة، علاوةً على التطور التشريعي الذي واكب ذلك كله وأسهم في توفير بيئة عمل سباقة تمتاز بالمهنية والاحترافية وتضمن أمن وسلامة الطيران».وقد حقق قطاع الطيران في دبي قفزة نوعية من حيث النمو في أعداد المسافرين ومساهمة القطاع في اقتصاد دبي، فبلغ عدد المسافرين في مطارات دبي إلى ما يزيد على تسعين مليون مسافر في عام 2018م وبلغت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي للإمارة 28% ومن المتوقع أن ترتفع إلى 32% بقيمة 165 مليار درهم، ونحو 372 ألف موظف بحلول عام 2020.وكأي قصة نجاح أخرى، كان لهذه القصة فرسانها، وفارسها الأول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، القائد ذو الرؤية الثاقبة والمشاريع الطموحة والإرادة التي لا تلين، نعم إنها قصة نجاح طويلة تضيق عن تفاصيلها هذه الصفحات، قصة عنوانها الثقة بالذات، والإيمان بالشعب، والحرص على المركز الأول، وستظل قصة ملهمة للأجيال من بعدنا، تحكي عن الحلم الذي انبثق من صحرائنا ليصبح واقعاً يجوب العالم.ونود أيضاً من خلال هذه المناسبة أن نهنئ كل العاملين في قطاع الطيران المدني بالدولة على عملهم المثمر وجهودهم المخلصة، ونتمنى لهم المزيد من التوفيق والنجاح.ومن جانبه، قال غيث الغيث الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي: الاحتفال بيوم الطيران المدني في الإمارات يعكس حجم الإنجازات التي تحققت في هذا القطاع الحيوي، حيث باتت الإمارات اليوم لاعباً محورياً عالمياً في مجال الطيران المدني بفضل ما تملكه من شركات طيران ومطارات عالمية وبنية متطورة، حيث ترتبط مطارات الدولة اليوم بأكثر من 230 مدينة حول العالم.هذه الإنجازات لم تكن لتتحقق لولا الرؤية الثاقبة للقيادة الحكيمة، التي وفرت كل التسهيلات لإنجاح هذه الصناعة التي باتت اليوم لاعباً مهماً في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، فضلاً عن مساهمتها في انفتاح الدولة على أسواق العالم والمساهمة في تدفق حركة التجارة والسياحة.كما قال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة «العربية للطيران»: «حقق قطاع الطيران في دولة الإمارات نموّاً هائلاً على مدار العقد الماضي، ويواصل اليوم المساهمة بدور محوري في مسيرة النمو الاقتصادي للدولة، ويسعدنا أن نكون جزءاً من هذه الصناعة تزامناً مع الاحتفال بيوم الإمارات للطيران المدني».ونفتخر في العربية للطيران بكوننا مساهماً رئيسياً في القطاع ومسيرة نموه المتواصلة عبر ما نقدمه من خدمات القيمة المضافة للملايين من المسافرين سنوياً، ونغتنم هذه الفرصة لنتوجه بالشكر للهيئة العامة للطيران المدني في دولة الإمارات على الدعم المتواصل، ونتطلع قدماً لمزيد من النجاح في المستقبل.

أحمد بن سعيد: الإمارات قوة محركة في عالم الطيران

قال سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، رئيس مؤسسة مطارات دبي، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لمجموعة طيران الإمارات، بهذه المناسبة: «نحتفل في هذا التاريخ بيوم الإمارات للطيران المدني، وقد أصبحت دولة الإمارات اليوم قوةً محركةً في عالم الطيران، ونحن نعمل باستمرار على مواصلة تقدمنا، بدعم من رؤية قيادتنا الحكيمة، التي أرست دعائم البنية التحتية والأنظمة والاستثمارات لبناء مركز عالمي رائد للطيران، وفي الوقت الذي لا يزال الطيران يمثل واحداً من أهم المحركات الرئيسية لتحقيق الازدهار الاقتصادي لأجيالنا المقبلة، فإن تفاؤلي بالآفاق المستقبلية ليس له حدود».