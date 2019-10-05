قمة الفرص المهدرة تنتهي بالتعادل السلبي



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:”الخليج 365”

تراجع شباب الأهلي إلى المركز الثاني، وحصد الجزيرة نقطة واحدة ليرفع رصيده إلى 4 نقاط من 9 ممكنة، ومع ذلك خرج الفريقان شبه راضين عن تعادلهما صفر-صفر في القمة التي جرت بينهما على استاد محمد بن زايد في أبوظبي.

وعندما يحصد فريق منافس نقطة من منافس قوي على اللقب فإن الرضا يكون حاضراً، وهذا ما حصل بعد قمة الفرص المهدرة، والتي كان أبرزها كرة البرازيلي ليوناردو الانفرادية والتي تعامل معها علي خصيف حارس مرمى «فخر أبوظبي» بشكل رائع، وتسديدة علي مبخوت التي أصابت قائم مرمى شباب الأهلي.

وكان اللافت للانتباه أن الهولندي يورغن ستريبل مدرب الجزيرة استمر في ارتكاب الأخطاء الفنية، من خلال تشكيلته، حيث إنه حتى الآن لا يعرف الاستفادة من تشكيلة النجوم التي يملكها، ولا يعرف كيف يضع توليفة مناسبة، لذلك وضع مركز خلفان مبارك في مواجهة مركز عمر عبدالرحمن«عموري»، وفضل خلفان ووضع «عموري» احتياطياً حتى الدقيقة 80، ما يطرح الجدوى من التعاقد مع لاعب من وزن عمر عبدالرحمن إذا كان المدرب لا يعرف كيف يستفيد منه، على غرار عامر عبدالرحمن وعبدالله رمضان وسلطان الغافري.

ارتكاب الأخطاء

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على خط آخر، رأى الأرجنتيني رودولفو أروابارينا مدرب شباب الأهلي أن فريقه استحوذ على الكرة لكنه ارتكب أخطاء عدة في المقابل في التنظيم وغياب الشراسة الهجومية.

وقال«لا أحبذ انتقاد اللاعبين أو التشكيك بأدائهم وأعي حس المسؤولية لديهم».

من جهته، قال ماجد ناصر حارس مرمى شباب الأهلي «الجزيرة فريق كبير وعنده 9 لاعبين في المنتخب ولديه أسماء ونجوم، وأعتقد ان الخروج بنتيجة التعادل على أرضه مرضية لنا ولهم وإن كان الفريقان يتطلعان للنقاط الثلاث».

سعادة هولندية

أما الهولندي يورغن ستريبل مدرب الجزيرة فأبدى رضاه عن أداء «فخر أبوظبي»، وأشار إلى أن لاعبيه يجب أن يكونوا فخورين بما قدموه خلال المباراة، مؤكداً أن النتيجة كانت لا بد أن تكون لصالح الجزيرة بدلاً من تعادله بدون أهداف.

وبالرغم من حصده أربع نقاط فقط بعد ثلاث مباريات، قال المدرب الهولندي إنه سعيد بكيفية استجابة لاعبيه بعد خسارته في جولة الأسبوع الماضي أمام الوحدة، وتابع: «لقد رأيت فريقي اليوم مستعداً للقتال من أجل تحقيق الفوز، وقاوم بشدة لتحقيق ذلك. لقد تمكنا من خلق العديد من الفرص خصوصاً بالهجمات المرتدة، وعلى الرغم من عدم فوزنا بالمباراة، إلا أن اللاعبين أظهروا أفضل ما لديهم في محاولة الفوز في هذه المواجهة ويجب أن يفخروا بجهودهم. لقد استحقوا الحصول على النقاط الثلاث، لكننا لم نحقق ذلك وهذا جزء من كرة القدم».

واعترف ستريبل بأن فريقه يحتاج إلى أن يكون أكثر فاعلية في منطقة جزاء الخصم والاستفادة من الفرص إذا ما أرادوا الحصول على أكبر عدد من النقاط. وأضاف: «نجحنا بصناعة العديد من الفرص، ولكن للأسف لم تكلل بكرة في الشباك خصوصاً كرة مبخوت القوية التي اصطدمت بالقائم، ومع ذلك، نحن نعلم بأنه يجب علينا التركيز أكثر في الهجوم والاستفادة من اللمسة النهائية للكرة في منطقة الخصم، وهذا ما سنعمل عليه خلال التدريب وسنبذل قصارى جهدنا لقلبه لصالحنا».

وشهدت المباراة أيضاً إصابة المهاجم البرازيلي كينو في الشوط الأول. وأعرب ستريبل عن خيبة أمله بفقدان جهود المهاجم النجم الذي خضع للمزيد من الفحوصات أمس لتحديد مدى قوة الإصابة.

وأضاف ستريبل: «لقد شكل كينو خطراً كبيراً خلال المباراة ضد شباب الأهلي. ولا شك بأنه لو استمر في اللعب، لكان قد تسبب في المزيد من المشاكل للخصم وأنا آمل أن يتعافى قريباً».