عاصفة رملية في كدرة.. وأمطار الخير في الشارقة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: عدنان عكاشة

شهدت منطقة كدرة، التي تبعد نحو ٨٠ كيلومتراً إلى الجنوب من مدينة رأس الخيمة، عصر أمس، عاصفة رملية قوية، أو ما اعتبره البعض (إعصار قمعي)، وما يعرف باللهجة المحلية ب«العاكول»، حيث قدر مواطنون قوتها من الدرجة الأولى.

وأثارت العاصفة الرملية دهشة الأهالي، في ظل شدتها ومشاهدها اللافتة، وتداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، أمس، «فيديوهات» للعاصفة، صورها بعض الشباب، من مطاردي الأمطار والظروف المناخية.

ووفقاً لمصادر المنطقة، وقعت الظاهرة الطبيعية المناخية شمالي غرب بلدة «كدرة»، في حوالي الساعة الخامسة والربع من عصر الجمعة، ومرت بمحاذاة مزارع النخيل و«العزب»، الخاصة بتربية الماشية في المنطقة، موضحين أن العاصفة أخذت تنحسر تدريجيا مع تحركها من موقع إلى آخر، حتى انتهت، وهو الوضع الطبيعي المعروف عن الظاهرة، إذ تختفي تدريجياً مع تنقلها.

وأكد مصبح علي القايدي، مسؤول منطقة كدرة، أن العاصفة أو «العاصوف»، وفقاً للهجة المحكية، تسبب في بعض الأضرار، من ضمنها اقتلاع عدد من أشجار النخيل، قدرت بحوالي 15 نخلة، وأضرار أخرى في إحدى مدارس المنطقة، واقتلع مظلة أحد منازل المواطنين.

وبين مانع سعيد القايدي، من أهالي شوكة، القريبة من «كدرة»، أن العاصفة الرملية الحادة تخللها، حسب تقديره، ما يعرف شعبياً ب«العاكول»، وهو أحد أشكال العواصف الرملية، التي تتخذ مسارا عموديا، يمتد من الأرض إلى السماء على هيئة قمع أو عمود، وترتفع لمسافة بعيدة في الجو، مثيرة حولها الرمال.

على صعيد متصل، هطلت بالأمس أمطار الخير على مناطق متفرقة من إمارة الشارقة، فيما توقع المركز الوطني للأرصاد أن تنخفض درجات الحرارة بدءاً من غدٍ الأحد، مع وجود فرص خلال أيام الأحد والاثنين والثلاثاء، لتكون السحب الركامية الممطرة قد تمتد على بعض المناطق الداخلية، مشيراً إلى أن الطقس اليوم السبت سيكون رطباً، خاصة غرباً، مع فرصة تشكل ضباب، أو ضباب خفيف صباحاً، يصبح صحواً إلى غائم جزئياً مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً، خاصة مع المساء، والليل.