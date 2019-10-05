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الأمين العام للأمم المتحدة يدعو للحوار بين الحكومة العراقية والمتظاهرين

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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك في بيان: إن "الأمين العام للأمم المتحدة يتابع عن كثب التطورات في العراق. ويدعو إلى إجراء حوار بين الحكومة والمتظاهرين كخطوة فورية نحو وقف التصعيد".

© AFP 2019 / Ahmad Al-Rubaye

وفقا لدوجارويك، شدد الأمين العام أيضا على أن حرية التعبير والتجمع السلمي حقوق إنسانية أساسية يجب احترامها.

وتشهد العاصمة بغداد ومحافظات جنوبية في العراق، مظاهرات حاشدة مطالبة بإسقاط الحكومة وتحسين الخدمات ومكافحة الفساد.

وبحسب محللين سياسيين، أن السبب الرئيسي للحراك الحالي في العراق هو إحساس الشباب بالإحباط بسبب عدم وفاء الحكومة بوعودها بعمل تغييرات جذرية في حياة العراقيين.

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يذكر أن الشرطة العراقية ومصادر طبية في العراق أعلنت أمس الجمعة ارتفاع عدد قتلى ثلاثة أيام من الاضطرابات المناهضة للحكومة إلى 44 قتيلا.

بدأت الاحتجاجات التي أصيب فيها مئات بسبب البطالة وسوء الخدمات لكنها تحولت إلى دعوات لتغيير الحكومة وأصبحت تمثل واحدا من أكبر التحديات الأمنية منذ سنوات.

وانتشر أفراد الجيش والقوات الخاصة في الميادين والشوارع الرئيسية في ظل حظر التجول الذي فرضته الحكومة وانتهكه آلاف المحتجين .

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