بأمر العاهل السعودي... محمد بن سلمان يقلد مسؤول روسي وشاح الملك عبدالعزيز (فيديو)

يأتي ذلك تنفيذا لأمر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وتقديرا لجهود ديمترييف في تقوية أوجه التعاون بين المملكة العربية السعودية وروسيا الاتحادية، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس).
كما جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين خاصة في المجالات الاستثمارية ومجالات التعاون الأخرى.
حضر مراسم التقليد واللقاء الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة، والأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز وزير الحرس الوطني، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء الدكتور مساعد بن محمد العيبان.
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