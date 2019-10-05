شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء العراقى يأمر برفع حظر التجوال بالعاصمة ابتداء من الخامسة صباح غد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح -
أصدر رئيس الوزراء العراقي، القائد العام للقوات المسلحة العراقية، عادل عبد المهدي، اليوم الجمعة، أمرا برفع حظر التجوال ابتداء من الخامسة من صباح غد السبت.
وتفرض السلطات الأمنية حظرا للتجوال التام في بغداد منذ صباح أمس الخميس ، مانحة المحافظين سلطة اتخاذ القرار الخاص بإعلان حظر التجول في محافظاتهم ، حسبما أفادت قناة السومرية نيوز.
وتشهد العاصمة بغداد ومحافظات أخرى تظاهرات احتجاجية منذ الثلاثاء الماضي، تعرض خلالها المتظاهرون إلى إصابات.
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