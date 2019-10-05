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رئيس الوزراء العراقى يأمر برفع حظر التجوال بالعاصمة ابتداء من الخامسة صباح غد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح -  

 أصدر رئيس الوزراء العراقي، القائد العام للقوات المسلحة العراقية، عادل عبد المهدي، اليوم الجمعة، أمرا برفع حظر التجوال ابتداء من الخامسة من صباح غد السبت.

 

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وتفرض السلطات الأمنية حظرا للتجوال التام في بغداد منذ صباح أمس الخميس ، مانحة المحافظين سلطة اتخاذ القرار الخاص بإعلان حظر التجول في محافظاتهم ، حسبما أفادت قناة السومرية نيوز.

 

وتشهد العاصمة بغداد ومحافظات أخرى تظاهرات احتجاجية منذ الثلاثاء الماضي، تعرض خلالها المتظاهرون إلى إصابات.

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