إسرائيل: صاروخان أُطلقا من غزة دون أن يعبرا الحدود

القدس/ سعيد عموري/ الخليج 365-

أعلن الجيش الإسرائيلي، ليلة الجمعة - السبت، رصده إطلاق قذيفتين صاروخيتين من قطاع غزة، دون أن تعبرا الحدود.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان نقله موقع صحيفة "يديعوت أحرنوت":" في أعقاب انطلاق صفارات الإنذار، تم تحديد عمليتي إطلاق قذائف صاروخية من قطاع غزة لم تعبر الحدود".

وقبل إعلان الجيش، قالت وسائل إعلام إسرائيلية، من بينها قناة "كان" الرسمية أن صافرات الإنذار دوت في منطقة "كيبوتس كوسوفيم" في غلاف غزة (جنوبي إسرائيل).

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ولم يصدر أي بيان عن الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، يتبنى إطلاق الصواريخ.

ويأتي هذا التطور بعد ساعات على مقتل شاب فلسطيني، وإصابة العشرات من المشاركين في مسيرات العودة، شرقي قطاع غزة، برصاص الجيش الإسرائيلي.

وقال مركز الميزان لحقوق الإنسان، إن شابا استشهد عقب إصابته بعيار ناري في الصدر، أطلقه عليه جنود الاحتلال الإسرائيلي، فيما أصيب 57 فلسطينيا بينهم 29 بالرصاص الحي، و16 بقنابل الغاز. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.