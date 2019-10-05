السودان.. حمدوك يطلع على نتائج مباحثات وزاري "سد النهضة" السبت

القاهرة / الخليج 365
يلتقي رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، ثلاثي وزراء الموارد المائية والري الموفد من القاهرة والخرطوم وأديس أبابا، للاطلاع على نتائج مباحثات ملف "سد النهضة".
ووفق وكالة الأنباء الرسمية بمصر، اختتم في العاصمة السودانية الخرطوم، مساء الجمعة، الاجتماع الثلاثي لوزراء الموارد المائية والري في مصر محمد عبد العاطي، والسودان ياسر عباس، وإثيوبيا سلشى بيكيلي؛ لبحث ملف سد النهضة.
وناقش الوزراء الثلاثة، خلال اجتماعهم اليوم: "مقترحات ملء وتشغيل سد النهضة، ونتائج اجتماعات اللجنة الفنية الثلاثية، التى بحثت على مدى 4 أيام تلك المسألة".
وحسب المصدر ذاته، يلتقي رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، الوزراء الثلاثة عقب انعقاد جلسة اجتماع ختامية السبت، للاطلاع على نتائج المباحثات.
وناقش الوزراء، على مدى يومي الجمعة والسبت، مقترحات ملء وتشغيل سد النهضة، ونتائج اجتماعات اللجنة الفنية الثلاثية التي بحثت على مدى 4 أيام تلك المسألة، واختتمت أعمالها الخميس.
واللجنة الفنية تشكلت بناءً على توجيهات من قادة الدول الثلاث بعد تعثر المفاوضات في الفترة السابقة.
ومؤخرا، رفضت إثيوبيا مقترحا قدمته مصر بشأن عملية ملء خزان السد، وقال وزير الري الإثيوبي، في تصريحات سابقة للإعلام المحلي، إن بلاده رفضت الاقتراح لأنه ينتهك الاتفاقية الموقعة بين الدول الثلاث حول الاستخدام العادل والمعقول لمياه نهر النيل.
كان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أكد في كلمة أمام الأمم المتحدة، قبل أيام، إن المفاوضات حول سد النهضة مع إثيوبيا لم تفض إلى نتائجها المرجوة، محذرا من انعكاسات سلبية جراء "التعثر".
وتتخوف القاهرة من تأثير سلبي محتمل للسد على تدفق حصتها السنوية من مياه نهر النيل (55 مليار متر مكعب)، فيما يحصل السودان على 18.5 مليار.
بينما تقول إثيوبيا إنها لا تستهدف الإضرار بمصالح مصر، والهدف من بناء السد توليد الكهرباء في الأساس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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