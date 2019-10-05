19 رسالة من نبيل القروي إلى الشعب التونسي

وأشار القروي في الرسالة التي حصلت "سبوتنيك" على نسخة منها، ووجهها من محبسه الذي يوجد فيه على ذمة قضايا فساد، رغم خوضه الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية التونسية أمام قيس سعيد.

وقال القروي: "خلال ثمانية أعوام وخصوصا في الثلاث سنوات الأخيرة عاشت تونس الانهيار الاقتصاديّ والتفقير الممنهج للشعب إضافة إلى التهميش والتحقير، بسبب استمرار حزب النهضة وحلفائه في الحكم".

© REUTERS / ZOUBEIR SOUISSI

وطالب القروي بضرورة أن يصوت الشعب التونسي لحزبه "قلب تونس" في الانتخابات التشريعية.

وعلل طلبه من الشعب التونسي، إلى 19 سبب، جاءت على النحو التالي:

1- المرحلة المقبلة مرحلة اقتصاديّة واجتماعيّة بامتياز، وليست مرحلة شعارات وخطاب ثورجيّ.

2- أعضاء حزب "قلب تونس" ومناصريه غير متهافتين على المناصب، فإنّهم يتعهّدون بإسناد المسؤوليّات لكفاءات الإدارة التونسيّة وخبرات القطاع الخاصّ معيارهم في ذلك الاستحقاق.

3- حزب النهضة وعلى رأسه الغنّوشي يهاجمون حزبنا بشراسة، ويسعون إلى عرقلته ويفتعلون الملفّات المركّبة ضدّه باعتباره الحزب الوسطيّ الوحيد الذي فهم مشاكل البلاد العميقة والقادر على الوقوف ضدّ قوى الردّة ودعاة الفوضى في هذه الانتخابات.

4- هذه الانتخابات مصيريّة لا تشتّتوا أصواتكم، وحّدوا تصويتكم لإعطاء أسبقيّة توفّر أغلبيّة مريحة للحزب الرّابح تمكّنه من تشكيل الحكومة بدون الاضطرار إلى المحاصصات ولا التوافقات المغشوشة ولا التنازلات غير المبدئيّة.

5- "قلب تونس" سيدافع عن قضايا المظلومين وسيساند النساء ويدافع عن المرأة الريفيّة.

6ـ "قلب تونس"، يدافع على كلّ الحريات الفردية والعامّة وعلى مكاسب المرأة والأقليات، ويلتزم كلّ الحقوق الكونيّة.

7- "قلب تونس"، سيجعل المتقاعدين في قلب اهتماماته وسيقوم بكلّ الإصلاحات التي تتطلّبها أوضاعهم.

8ـ "قلب تونس"، لديه برنامج متكامل للتشغيل وتعصير الاقتصاد ورقمنته والتكنولوجيات الجديدة.

9ـ حكومة قلب تونس ستعطي الأولوية لذوي الاحتياجات الخصوصية، وستعمل على تخفيف الأعباء على عائلاتهم.

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10ـ حكومة قلب تونس لديها برنامج استعجالي لحلّ مشكلة الماء الصالح للشراب لفائدة مئات الآلاف من المواطنين.

11ـ حكومة قلب تونس فهمت حجم الدّمار، الذي مسّ المؤسسات المتوسطة والصغرى والحرفيين والتجار جراء سياسات الثماني سنوات الماضية.

12ـ حكومة قلب تونس لديها برنامج يمتدّ على ثلاث سنوات لتطوير الفلاحة التونسية، لتصل إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي وتحويلها لأحد القطاعات الأكثر مردودية ومداخيلا من العملة.

13ـ حزب قلب تونس يعتبر التعليم أحد أعمدة الجمهورية، برنامجه يقوم على إعادة التعليم العمومي، لمكانته وإشعاعه مع تمكين التعليم الخاص وخصوصا العالي من الإشعاع في الخارج لتحويل تونس إلى وجهة لكلّ العرب والأفارقة.

© REUTERS / Zoubeir Souissi

14ـ معرفتنا دقيقة ومباشرة لمشاكل قطاع الصحة ومعاناة العاملين فيه ومعاناة المواطنين من الطبقة الوسطى أو المعوزين، فقد أعددنا حلولا برغماتيّة وعمليّة لكامل القطاع بمؤسساته العموميّة والخاصّة وسندعمها لتكون قبلة للمرضى من إفريقيا والحوض المتوسّط.

15ـ حزب قلب تونس يعتبر التونسيين بالخارج مساهمين رئيسيين في تنمية وطننا، سواء عبر إشعاعهم في الخارج أو في بلادهم.

16ـ برنامج قلب تونس هو تحرير الاقتصاد والمبادرة بداية بمراجعة الضرائب، ورفع القيود البيروقراطية المعطّلة للاستثمار وحلّ مشكلة الاقتصاد الموازي فإنّ الفاعلين في القطاع الاقتصاديّ سيصوّتون ضرورة لقلب تونس.

17ـ حكومة قلب تونس تتعهّد بدعم حياد الأمن الجمهوريّ والإدارة العموميّة وتحسين ظروفهم وتطوير أدائهم، لذلك فإنّ الموظّفين وعائلات الأمنيين والمواطنين عموما سيصوّتون ضرورة لقلب تونس.

18ـ تتعهد حكومة قلب تونس بإرساء المحكمة الدّستوريّة كأولويّة قصوى وبدعم استقلال القضاء ودعم وتحديث المرفق القضائيّ ورقمنة المحاكم، وستدعم حكومة قلب تونس السادة المحامين ـ الجناح الثاني للعدالة ـ من خلال تحقيق مطالبهم المشروعة في الضمانات القانونيّة أثناء أداء مهامّهم وخصوصا ضمان السرّ المهنيّ إضافة إلى الدّعم المادّي للمحامين الشبّان في بداية حياتهم المهنيّة.

19ـ لأنّ مقاومة الفقر هو أساس برنامج حكومة قلب تونس وأولويّته المطلقة من خلال الميثاق الوطني لمقاومة الفقر بكلّ تفرّعاته فإنّ كلّ المهمّشين والذين تناستهم الحكومات المتعاقبة سيصوّتون ضرورة لقلب تونس.

وأتم القروي بيانه قائلا "أنا متفائل ومتأكّد أنّنا سنخرج من هذه الدوامة السلبية، ومن الإحباط، لذلك أدعوكم لإعطاء ثقتكم لقلب تونس وأن تتوسّموا الخير في مرشحيه والإيمان ببرنامجه والأمل في تونس أفضل".