إطلاق صافرات الإنذار في البلدات والمستوطنات الإسرائيلية المتاخمة لقطاع غزة

القدس - سبوتنيك. وقال الجيش الإسرائيلي في بيان له "تم تفعيل صفارات الإنذار في منطقة كيسوفيم".

وأضاف الجيش في بيانه بأن "التفاصيل قيد المراجعة".

يذكر أن شاب فلسطيني قتل يوم أمس الجمعة برصاص الجيش الإسرائيلي شرق جباليا شمال قطاع غزة، وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان لها أن "عدد من المواطنين أصيبوا كذلك بعد قمع قوات الاحتلال المتظاهرين المشاركين في الجمعة ٧٧ لمسيرات العودة وكسر الحصار على حدود غزة الشرقية".

وتظاهر سكان القطاع في جمعة أطلقت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة عليها اسم "المصالحة خيار شعبنا" وذلك دعما لجهود المصالحة وإنهاء الانقسام.