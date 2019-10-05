هيئة عالمية تعلن عدد الأطفال المصابين بـ"السكري" في مصر

وقال عرابي في كلمته بالملتقي العربي العاشر للسكر، والذي نقلت تفاصيله صحيفة "أخبار اليوم المصرية، إن اتحاد السكر الفيدرالي العالمي، أكد أن مصر تحتل المركز العاشر على مستوى دول العالم في إصابة الأطفال والبالغين بمرض السكري من النوع الأول بها.

وقال يوجد في مصر 175 ألف طفل وبالغ مصابين بمرض السكري.

وتابع "أظهرت دراسة حديثة حول مرضى السكر والصيام في شهر رمضان، مؤشرات مهمة حول كيفية تقديم الرعاية الصحية من مقدمي الخدمة للمرضى، وأهمية استمرار التعليم الطبي للوصول إلى خبرات وممارسات طبية حديثة لدى مقدمي الرعاية".

وأشار إلى أن الملتقى العربي العاشر للسكر الذي ينعقد سنويا لاجتماع خبراء السكر في العالم، وهي فرصة لتبادل الآراء وكشف المستحدث في علاجات السكر واستعراض الأدوية الجديدة التي أثبتت نجاحات كبيرة.

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كما قال أستاذ السكر في كلية الطب جامعة الملك عبد العزيز السعودية، عبد الرحمن الشيخ، إن الهدف من الملتقى، الإطلاع على كل جديد في مجال أمراض السكر، ومواكبة أحدث الدراسات والتطورات بين الأطباء في مصر والدول العربية، وطرح أحدث العلاجات الموجودة بالسوق العالمي بحيث تكون في متناول المواطن العربي.

وقال الشيخ: "مرض السكري من أكثر الأمراض انتشاراً في الدول العربية، وتصل نسبة الإصابة إلى 25% وهي نسبة كبيرة جدا، والمشكلة ليست في السكري ولكن في مضاعفاته والكشف المبكر والعلاج يجنب المريض تلك المضاعفات".

وقال دكتور أسامة رفيق، مدير إحدى شركات الأدوية: "شاركنا بأبحاث جديدة تتحدث عن دور الأدوية المختلفة في السيطرة على مرض السكري في شهر الصيام، وهي فترة خاصة جدا بمحتمعنا العربي، وهذه الفترة لا تغطيها أبحاث كافية في الأبحاث العلمية الغربية".