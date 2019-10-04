- 1/2
- 2/2
وقال الصدر في بيان "احقنوا الدم العراقي الشريف باستقالة الحكومة "شلع قلع" ولنبدأ بانتخابات مبكرة بإشراف أممي".
وتابع "ما يحدث من استهتار بالدم العراقي لا يمكن السكوت عليه"؛ بحسب ما أفاد به موقع "بغداد اليوم".
© AP Photo /
وجاء في بيان لمكتب رئيس الوزراء "نجري الآن اتصالات مع مجموعة مؤثرة من ممثلي التظاهرات في بغداد وهناك اتفاق على تلبية المطالب المشروعة".
وأضاف المكتب أن "اتصالات مع بعض ممثلي التظاهرات في الديوانية والنجف وذي قار تسفر عن نتائج تتعلق بتلبية مطالبهم المشروعة".
وتشهد العاصمة بغداد ومحافظات جنوبية في العراق، مظاهرات حاشدة مطالبة بإسقاط الحكومة وتحسين الخدمات ومكافحة الفساد.
وبحسب محللين سياسيين، السبب الرئيسي للحراك الجاري في العراق هو إحساس الشباب بالإحباط بسبب عدم وفاء الحكومة بوعودها بعمل تغييرات جذرية في حياة العراقيين.
كانت هذه تفاصيل خبر مقتدى الصدر يدعو إلى استقالة الحكومة العراقية وإجراء انتخابات مبكرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.