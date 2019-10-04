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مقتدى الصدر يدعو إلى استقالة الحكومة العراقية وإجراء انتخابات مبكرة

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وقال الصدر في بيان "احقنوا الدم العراقي الشريف باستقالة الحكومة "شلع قلع" ولنبدأ بانتخابات مبكرة بإشراف أممي".

وتابع "ما يحدث من استهتار بالدم العراقي لا يمكن السكوت عليه"؛ بحسب ما أفاد به موقع "بغداد اليوم".

© AP Photo /

وفي وقت سابق، أعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي، اليوم الجمعة، عن إجراء اتصالات مع مجموعة مؤثرة من ممثلي التظاهرات في بغداد والديوانية والنجف وذي قار، مشيرا أن ثمة اتفاق على تلبية المطالب المشروعة.

وجاء في بيان لمكتب رئيس الوزراء "نجري الآن اتصالات مع مجموعة مؤثرة من ممثلي التظاهرات في بغداد وهناك اتفاق على تلبية المطالب المشروعة".

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وأضاف المكتب أن "اتصالات مع بعض ممثلي التظاهرات في الديوانية والنجف وذي قار تسفر عن نتائج تتعلق بتلبية مطالبهم المشروعة".

وتشهد العاصمة بغداد ومحافظات جنوبية في العراق، مظاهرات حاشدة مطالبة بإسقاط الحكومة وتحسين الخدمات ومكافحة الفساد.

وبحسب محللين سياسيين، السبب الرئيسي للحراك الجاري في العراق هو إحساس الشباب بالإحباط بسبب عدم وفاء الحكومة بوعودها بعمل تغييرات جذرية في حياة العراقيين.

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