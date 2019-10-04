- 1/2
- 2/2
القاهرة - سبوتنيك. ذكرت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله"، أن الجماعة استهدفت بثلاثة صواريخ محلية الصنع نوع "زلزال1" (مداه 3 كم) وعدد من قذائف المدفعية، تجمعات للجيش اليمني في جبهة حيران شمال غربي حجة.
© REUTERS / Abduljabbar Zeyad
ومنذ إعلان الجيش اليمني سيطرته على مركز مديرية حيران، منتصف أغسطس العام الماضي، تشن "أنصار الله" عمليات قصف وقنص مكثفة تستهدف قواته في مناطق متفرقة في المديرية.
وتقود السعودية تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 مارس/ آذار 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.
وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.
كما أسفر، بحسب إحصائيات هيئات ومنظمات أممية، عن مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين، فضلا عن تردي الأوضاع الإنسانية وتفشي الأمراض والأوبئة خاصة الكوليرا، وتراجع حجم الاحتياطيات النقدية.
كانت هذه تفاصيل خبر "أنصار الله" تعلن إلحاق خسائر فادحة في الجيش اليمني بقصف شمال حجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.