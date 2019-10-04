استقبل رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم، الجمعة؛ لبحث التظاهرات التي تشهدها العراق.
وأكدا «صالح» و«الحلبوسي» وفقًا لقناة «السومرية نيوز» العراقية، على حفظ الأمن المجتمعي ونبذ العنف وسلامة المتظاهرين والقوات الأمنية، ووجوب المباشرة بخطة عمل وإجراءات سريعة ودقيقة تتعلق بالواقع الخدمي وتلامس حياة المواطنين بشكل مباشر، بالإضافة إلى إعطاء الأولوية القصوى لاتخاذ إجراءات صارمة في مكافحة الفساد.
واندلعت التظاهرات في العراق احتجاجًا على الفساد والبطالة وغياب الخدمات في بغداد، قبل أن تمتد إلى مناطق الجنوب في حين بدت المحافظات الشمالية والغربية هادئة نسبياً.
كانت هذه تفاصيل خبر رئيسا الجمهورية والبرلمان بالعراق يؤكدان أهمية نبذ العنف وسلامة المتظاهرين والأمن لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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