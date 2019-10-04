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رئيسا الجمهورية والبرلمان بالعراق يؤكدان أهمية نبذ العنف وسلامة المتظاهرين والأمن

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دبي - بواسطة محمد فارس © متوفر بواسطة Al Masry Al Youm Publishing and Printing

استقبل رئيس الجمهورية العراقي برهم صالح، رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، اليوم، الجمعة؛ لبحث التظاهرات التي تشهدها العراق.

وأكدا «صالح» و«الحلبوسي» وفقًا لقناة «السومرية نيوز» العراقية، على حفظ الأمن المجتمعي ونبذ العنف وسلامة المتظاهرين والقوات الأمنية، ووجوب المباشرة بخطة عمل وإجراءات سريعة ودقيقة تتعلق بالواقع الخدمي وتلامس حياة المواطنين بشكل مباشر، بالإضافة إلى إعطاء الأولوية القصوى لاتخاذ إجراءات صارمة في مكافحة الفساد.

واندلعت التظاهرات في العراق احتجاجًا على الفساد والبطالة وغياب الخدمات في بغداد، قبل أن تمتد إلى مناطق الجنوب في حين بدت المحافظات الشمالية والغربية هادئة نسبياً.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على MSN Saudi Arabia وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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