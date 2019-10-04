شكرا لقرائتكم خبر عن تونس توقع اتفاقية تضمن استمرار علاقاتها مع بريطانيا عقب البريكست والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبرمت تونس اتفاقية مع بريطانيا ، الجمعة ، تضمن استمرارية العلاقات السياسية والتجارية بين الدولتين عقب خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبى (البريكست).
وذكر بيان صادر عن سفارة بريطانيا فى تونس أن الاتفاقية، التى وقعها كل من السفير التونسى لدى بريطانيا نبيل بن خضر وسفيرة بريطانيا فى تونس لويز دى سوزا، ستدخل حيز التنفيذ عقب إيقاف العمل بالاتفاقية الموقعة بين تونس والاتحاد الأوروبي.
وتؤكد هذه الاتفاقية على تواصل التبادل التجارى بين بريطانيا وتونس بعد "البريكست"، وتضمن تواصل انتفاع المستهلكين البريطانيين بأسعار مخفضة على السلع الموردة من تونس على غرار الأقمشة والملابس، وانتفاع المستهلكين فى تونس بأسعار مخفضة على المعدات الطبية المصنوعة فى المملكة المتحدة (بريطانيا).
وستمكن هذه الاتفاقية من تعزيز العلاقات التجارية بين بريطانيا وتونس، والتى بلغ حجمها 378 مليون جنيه استرلينى عام 2018، أى بزيادة قدرها 3 بالمائة مقارنة بعام 2017، كما تهدف إلى تعميق التعاون البريطانى التونسى فى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتعزيز التعاون فى القضايا المتعلقة بالتعليم والتجارة والبيئة وحقوق الإنسان.
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