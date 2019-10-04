شكرا لقرائتكم خبر عن سلفاكير يؤكد لرئيس الأركان السودانى ضرورة تطوير العلاقات والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس جمهورية جنوب السودان الفريق أول سلفاكير ميارديت، خلال لقائه فى جوبا، مع الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين رئيس الأركان المشتركة السودانية المكلف، أهمية تطوير العلاقات بين البلدين.
وقال الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين، حسب بيان للقوات المسلحة السودانية، إن الرئيس سلفاكير ميارديت بارك ما تم التوصل إليه فى مباحثات الآلية المشتركة بين البلدين.
وأضاف أن رئيس جنوب السودان أكد ضرورة تواصل المساعى لتحقيق السلام والاستقرار فى السودان وجنوب السودان.
وشارك الفريق أول ركن محمد عثمان الحسين فى اجتماعات الآلية السياسية الأمنية المشتركة بين السودان وجنوب السودان، التى استضافتها جوبا أمس وأول من أمس.
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