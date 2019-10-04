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الأمم المتحدة تعلن خطة بقيمة 20 مليون دولار لمكافحة انتشار الكوليرا فى السودان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية عن إطلاق خطة للتعامل مع انتشار الكوليرا فى السودان، تتطلب تمويلا بحجم 20.3 مليون دولار خلال 3 أشهر.

وأوضح المكتب الأممي، فى بيان نقلته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الجمعة، أن عدد حالات الإصابة المفترضة بالكوليرا فى السودان يستمر فى الزيادة، حيث تم تسجيل 226 حالة فى ولايتى النيل الأزرق وسنار حتى 30 سبتمبر الماضي.

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وأضاف البيان أن انتشار وباء الكوليرا أودى بحياة 8 أشخاص، مشيرا إلى أن وزارة الصحة السودانية طلبت أكثر من 3 ملايين جرعة من اللقاح لإجراء حملة تلقيح، من المخطط أن تشمل أكثر من 1.6 مليون نسمة فى المناطق الأكثر عرضة للخطر فى الولايتين المذكورتين.

وحذَّر المكتب الأممى من أن التوقعات تشير إلى احتمال وقوع 13200 حالة إصابة بالكوليرا خلال الأشهر الـ6 المقبلة فى الولايات السودانية المعرضة للخطر.

 

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