شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة العراقية: لا توجد أوامر باستخدام العنف والأوضاع تحت السيطرة بالمحافظات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت قيادة العمليات المشتركة فى العراق، اليوم الجمعة، أنه لا توجد أوامر باستخدام العنف، وأن الأوضاع تحت السيطرة فى جميع المحافظات العراقية.

ونقلت قناة "العربية الحدث" الإخبارية عن العميد يحيى رسول، المتحدث الرسمى باسم العمليات قوله : "لا توجد أى أوامر لاستخدام العنف ضد المتظاهرين، وإن قوات الأمن تحمى المتظاهرين والممتلكات من المندسين الذين يحاولون تخريب البلد".

على جانب آخر، أكدت قيادة عمليات بغداد أن حظر التجوال الذى فرض فى وقت سابق بعد انطلاق تظاهرات فى العاصمة العراقية ومدن عدة جنوب البلاد مؤقت، مضيفة أن قرارًا وشيكًا سيصدر بهذا الخصوص فى وقت لاحق، وأن كل طرق العاصمة مفتوحة لنقل المواد الأساسية والحالات الإنسانية.

Advertisements

يشار إلى أن الإعلام الأمنى أكد، فى وقت سابق، وجود حالات قنص بين صفوف المتظاهرين والقوات الأمنية لخلق الفتنة، مشيرة إلى مقتل أربعة مواطنين بينهم عناصر أمن بنيران قناصين مجهولين فى بغداد.

فيما أكدا الرئيس العراقى برهم صالح ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، فى وقت سابق اليوم، على حفظ الأمن المجتمعى ونبذ العنف وسلامة المتظاهرين والقوات الأمنية، ووجوب المباشرة بخطة عمل واجراءات سريعة ودقيقة تتعلق بالواقع الخدمى وتلامس حياة المواطنين بشكل مباشر، بالإضافة إلى إعطاء الأولوية القصوى لاتخاذ إجراءات صارمة فى مكافحة الفساد.

واندلعت التظاهرات فى العراق، احتجاجا على الفساد والبطالة وغياب الخدمات فى بغداد، قبل أن تمتد إلى مناطق الجنوب فى حين بدت المحافظات الشمالية والغربية هادئة نسبيا.