شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس وزراء العراق يطالب القوى السياسية بالتعاون لتوفير شروط الإصلاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالب رئيس الوزراء العراقى عادل عبد المهدى، القوى السياسية بالتعاون بينها، ومع الحكومة لتوفير شروط الإصلاح.

وقال عبد المهدى - فى بيان نقلته قناة "السومرية نيوز" اليوم الجمعة - إن المرجعية الدينية أوضحت موقفها للأحداث المؤسفة التى تمر بها البلاد، حيث أدانت ورفضت الاعتداء على الممتلكات وعلى المتظاهرين والقوات الأمنية، مبينا أنها طالبت القوى أن تغير منهجها فى التعامل مع مشاكل البلاد.

وأضاف عبد المهدى أن الحكومة تلزم نفسها بتقديم برامجها العملية والقيام بوسعها فى تخفيف معاناة المواطنين وتحسين الخدمات وتوفير فرص عمل، داعيا السلطتين التشريعية والقضائية للعمل المشترك والتعاون كل باختصاصه وصلاحياته.