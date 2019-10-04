قدم: حدث تاريخي.. انطلاق أول دوري نسائي في الأراضي السعودية

محمد يونس / الخليج 365

انطلق في مدينة جدة، الجمعة، أول دوري نسائي لكرة القدم تحت مظلة الاتحاد السعودي للرياضة المجتمعية.

وانطلاق الدوري بمشاركة 6 أندية نسائية لكرة القدم جميعها من جدة، وذلك في أحد الملاعب الخاصة بحي المرجان، حيث ستلعب بنظام 9 مقابل 9، وتضم كل من: "نادي ذا ستورم، جدة إيغيلز، كينغ يونايتد، الليث الأبيض، جدة ويف، مِراس"، فيما يتولى عملية التنظيم فريق عمل مكون من 4 سعوديات.

وتستمر مواجهات الدوري حتى 6 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، وبحسب لائحة البطولة، تلعب في كل جولة 3 مباريات.

وتضم البطولة لجنة تحكيم نسائية سعودية وطاقمًا طبيًا نسائيًا، وفريق تنظيم مكون من: "دنى رجب، بيرين صدقة، الجوهرة عبدالله، سميرة فيصل".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.