رئيس الأركان التركي يبحث "المنطقة الآمنة" مع نظيره الأمريكي الجديد

أنقرة / الخليج 365
بحث رئيس الأركان التركي الفريق أول يشار غولر، الجمعة، ملف المنطقة الآمنة المخطط إقامتها شمالي سوريا، مع نظيره الأمريكي الجديد، الجنرال مارك ميلي.
جاء ذلك في تغريدة نشرتها رئاسة الأركان التركية عبر تويتر، عن اتصال هاتفي جمع الجانبين.
وأعرب غولر خلال الاتصال عن تمنياته بالنجاح لـ"ميلي" في منصبه الجديد.
كما تناول الاتصال وجهات النظر التركية والأمريكية بشأن المنطقة الآمنة، المخطط إقامتها شرق نهر الفرات في سوريا.
وفي 7 أغسطس/آب الماضي، توصلت أنقرة وواشنطن لاتفاق يقضي بإنشاء "مركز عمليات مشتركة" في تركيا؛ لتنسيق وإدارة إنشاء المنطقة الآمنة.
والثلاثاء الماضي، قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان حول العملية التركية المرتقبة شرق الفرات: "لم يعد بمقدورنا الانتظار ولو ليوم واحد، وليس لدينا خيار سوى الاستمرار في طريقنا".الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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