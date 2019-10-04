العراق.. مسلحون يضرمون النار بمكتب قناة فضائية في بغداد

بغداد / عامر الحساني / الخليج 365

قال مصدر أمني عراقي، الجمعة، إن مسلحين مجهولين أضرموا النار في مكتب قناة فضائية بالعاصمة بغداد.

وأوضح المصدر، وهو ضابط شرطة برتبة نقيب، للأناضول، مشترطا عدم ذكر اسمه، أن مسلحين مجهولين اقتحموا مكتب قناة "دجلة" الفضائية وأضرموا فيه النار.

وأضاف أن الحادث لم يسفر عن إصابات بشرية، واقتصرت على إلحاق أضرار بالمكتب.

من جهتها، اتهمت القناة ما أسمتها "ميليشات" (دون توضيحات) بالوقوف وراء الهجوم على مكتب القناة في بغداد.

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وكتبت القناة في أنباء عاجلة نشرته أسفل شاشتها، "قتلة المتظاهرين يعتدون على مكتب دجلة ببغداد بهدف إسكات صوت الحق".

وأشارت إلى تعرض مكتب القناة إلى "اعتداء من قبل ميلشيات".

وأوضحت القناة أن "الاعتداء خلف أضرارا جسيمة واندلاع حريق في المكتب".

وقناة "دجلة" عراقية تتخذ من عمان في الأردن مقرًا لها، وهي مملوكة للسياسي العراقي السني محمد الكربولي الذي يتزعم كتلة "الحل" البرلمانية.

ويأتي الهجوم في خضم احتجاجات عنيفة تشهدها بغداد ومحافظات جنوبي خلفت عشرات القتلى ومئات الجرحى. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.