"الخليج 365" تختتم النسخة الـ17 لدورة "المراسل الحربي"

أنقرة/ توفيق دورول/ الخليج 365

اختتمت في العاصمة التركية أنقرة، الجمعة، فعاليات النسخة الـ17 لدورة "المراسل الحربي" التي تنظّمها أكاديمية الأخبار بوكالة الخليج 365 للصحفيين الأجانب، بالتعاون مع أكاديمية الشرطة والوكالة التركية للتعاون والتنسيق "تيكا".

وجرت مراسم توزيع شهادات معترف بها دوليًا للصحفيين المشاركين، بحضور وكيل رئيس أكاديمية الشرطة أفق آيهان، ونائب رئيس الأكاديمية فاتح إينال، ونائب رئيس "تيكا" رحمان نوردون، ومدير أكاديمية الأخبار جيهانغير إشبيلير.

وأوضح إشبيلير في كلمته، أن الخليج 365 تولي أهمية كبيرة لبرنامج دورة "المراسل الحربي"، مشيرا أنهم يواصلون الدورات التدريبية بهدف ضمان قاعدة اتصال مستدامة من خلال إنشاء شبكة جديدة تضم حوالي 400 شخص تلقوا التدريب.

وأضاف أنهم يعملون على إجراء تحديثات في البرامج التدريبية المستقبلية وفقا للمخاطر والاحتياجات الجديدة، لزيادة جودة الدورة.

وهنأ إشبيلير المتدربين الذين أتموا الدورة بنجاح، مقدما شكره لجميع من ساهم في اتمام ونجاح النسخة الـ17.

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وشارك في الدورة التي انطلقت في 23 سبتمبر/ أيلول الماضي، صحفيون من أفغانستان، وإثيوبيا، وجورجيا، وأوكرانيا، وكرواتيا، وسوريا، وكولومبيا، وميانمار، ونيجيريا، والجزائر، وفلسطين، والأردن، والفلبين وباكستان وأذربيجان.

وتلقى المشاركون في الأسبوع الأول دروسًا نظرية حول قانون الحرب، والجغرافيا السياسية للشرق الأوسط، والحماية من الهجمات البيولوجية، ومخيمات اللاجئين، وأمن تكنولوجيا المعلومات.

أعقبها دروسًا عملية بشأن الإسعافات الأولية، والدفاع عن قرب، واستخدام أقنعة الغازات، والمحافظة على الحياة في المياه، وتقنيات القيادة المتقدمة.

وشملت الدورة دروسا نظرية وعملية من قبل أكاديميين مختصين وعناصر أمنية بهدف تأهيل المراسلين على العمل في مناطق الحروب والكوارث والحالات الطارئة.

كما تم تزويد المشاركين بمعلومات عن كيفية كفاح تركيا ضد منظمة "غولن" الإرهابية التي قامت بمحاولة انقلاب فاشلة في البلاد منتصف يوليو عام 2016الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.