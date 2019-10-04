الحزم يسقط الاتحاد بثنائية

صحيفة الخليج الالكترونية

سقط فريق الاتحاد الأول لكرة القدم، على ملعبه، أمام ضيفه الحزم 1-2 بعد أن فرط في تقدمه أمام الفريق القصيمي في المواجهة التي جمعتهما، الجمعة، على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة ضمن الجولة السادسة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

النتيجة قفزت بفريق الحزم إلى المركز الرابع برصيد 10 نقاط، بينما تراجع الاتحاد إلى المركز التاسع وتجمد رصيده عند 9 نقاط.

أعلن أصحاب الأرض عن أنفسهم مبكراً بهدف بواسطة هارون كمارا بعد مرور 6 دقائق على انطلاقة المباراة ليضع الفريق القصيمي تحت الضغط، والذي اضطر للتراجع إلى منطقته من اجل وقف الهجمات الاتحادية.

ومن هجمة مرتدة كاد الغاني ايرنست كوابينا أسانتيمهاجم الحزم أن يردك التعادل لفريقه لولا تدخل منصور الحربي لحظة تسديد الكرة ويبعدها إلى ركنية لم يستفد منها لاعبو الحزم.

وفي الوقت المحتسب بدلاً عن الضائع للشوط الأول تمكن البرازيلي فاجنر أليماو مدافع الحزم من إدراك التعادل لفريقه من ضربة رأسية سكنت شباك فواز القرني حارس الاتحاد عند الدقيقة 48 انتهى عليه الشوط.

الشوط الثاني جاء أكثر قوة خاصة من جانب فريق الاتحاد الذي كان قريباً من تسجيل الهدف الثاني في أكثر من مناسبة فيما عتمد الفريق القصيمي على المرتدات التي لم تخلو من خطورة، حيث وتصدى القائم الأيمن للقرني لتسديدة ابراهيما ليحرم الحزم من التقدم؛ لكن تمكن المغربي إدريس فتوحي من تسجيل هدف التقدم من تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء فشلت معها محاولات القرني عند الدقيقة 83 وقبل نهاية المباراة بدقيقة واحدة ألغى الهولندي مارتين بيريز حكم المباراة هدف تعادلي لللاتحاد بعد عاد إلى تقنية الـ”VAR” ليتاكد من ملامسة الكرة يد العبود لاعب الاتحاد قبل أن يسجل رومارينهو هدف التعادل الملغي.

هذا، وسيحل الاتحاد ضيفاً على الوحدة 19 أكتوبر الحالي، بينما يواجه الحزم نظيره الفيصلي بعدها بـ24 ساعة ضمن الجولة السابعة للدوري المحلي.