الرائد يفرض التعادل على الفتح

صحيفة الخليج الالكترونية

حسم التعادل الإيجابي 2-2 مباراة الفتح أمام ضيفه الرائد والتي جرت الجمعة لحساب الجولة السادسة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وافتتح لاعب الرائد ماركو بيريز النتيجة في الدقيقة 29 قبل أن يتعادل الفتح سريعًا عن طريق ميتشل تي فريدي في الدقيقة 34 فيما تقدم علي الزقعان لأصحاب الأرض في الدقيقة 41.

وفي الدقيقة 90+1 عادل الرائد النتيجة من ركلة جزاء تصدى لها المغربي محمد فوزيز.

وبتلك النتيجة حصد الفتح أول نقطة له هذا الموسم في المركز السادس عشر، فيما ارتفع رصيد الرائد لـ 5 نقاط في المركز الثالث عشر.