- 1/2
- 2/2
وشدّد الناصر في خطاب ألقاه اليوم، قبل انطلاق الاقتراع للانتخابات التشريعية غدًا، على أنّ ”ملف بقاء نبيل القروي في السجن أمر مقلق ومحل استفسار داخليًا وخارجيًا“، معتبرًا أنّ ”هذا الوضع غريب، وله تداعيات سلبية على المسار الديمقراطي في تونس“.
وأضاف الناصر "هذا الوضع كان محل اهتمام من طرف رئيس الدولة وقمت شخصيا بالاتصال ببعض الأطراف نظرا لأهمية الموضوع وتداعيته على مصداقية الانتخابات وعلى المسار الانتخابي وقمت باتصالات مع رئيس المجلس الأعلى للقضاء ووزير العدل ورئيس هيئة الانتخابات وكان الموضوع كيف يمكن أن نتجاوز الصعوبة الموجودة بين قرار قضائي يقتضي بقاء المترشح في السجن وفي المقابل شفافية الانتخابات التي تقتضي بأن تكون حظوظ المتنافسين متساوية."
© REUTERS / Zoubeir Souissi
كما طالب الناصر في خطابه، الشعب التونسي بالمشاركة بكثافة في الانتخابات التشريعية والدور الثاني من الانتخابات الرئاسية.
الجدير بالذكر أن المترشح للدور الثاني لرئاسيات تونس، نبيل القروي، تم اعتقاله في 23 آب/أغسطس 2019، في قضايا تتعلق بتبييض للأموال وتهرب ضريبي.
كانت هذه تفاصيل خبر الرئيس التونسي المؤقت: إبقاء نبيل القروي في السجن يضر بمصداقية الانتخابات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على SputnikNews وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.